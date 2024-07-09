Укр

В Одессе аварийное отключение света: до скольки не будет и действуют ли графики

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Свет Новость обновлена 09 июля 2024, 12:41
Свет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Энергетики работают над разрешением ситуации

В Украине продолжают действовать плановые графики отключения света, однако во вторник, 9 июля, в Одессе введено и аварийное ограничение. В частности, оно касается потребителей, подключенных к центральной энергораспределительной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Отмечается, что специалисты ДТЭК обещают возобновить электроснабжение до 19:00.

В то же время, в Одессе и области также действуют плановые отключения света, которые с 14:00 усилятся. Ведь после обеда Укрэнерго планирует отключать одновременно 3-4 очереди.

Где не будет света в Одессе до 19:00:

  • Косвенная, 78, 78а, 78б, 78б;
  • пл. Михайловская, 12/14, 12/корп.14;
  • Работы до 17:00
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Граничная, 25 — 74;
  • Алексея Косяченко, 2 — 54;
  • Святослава Рихтера, 33 — 130;
  • Татьяны Тесс, 3 — 43б;
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радостная, 34 — 116;
  • пров. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пров. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пров. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пров. Ковровый, 5 — 9;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Апрельская, 20 — 33/1;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Туристская, 7а — 46;
  • Ближние мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастелло), 9 — 167;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Гранатная, 28 — 54;
  • Дубовая, 1 — 31;
  • Профсоюзная, 2 — 34/1;
  • Пшеничная, 7 — 24;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;
  • пров. 1-й Кипарисный, 2, 4;
  • пров. 3-й Кипарисный, 1 — 4;
  • пров. Джутовой, 1 — 10а;
  • пров. Конструкторский, 1 — 11;
  • пров. Литавровый (пер. Москвина), 1 — 12;
  • пров. Радиальный, 1 — 12;
  • Центральный Аэропорт, 1 — 23;
  • дорога Фонтанская, 55Кк.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК. Необходимо указать свой населенный пункт и адрес. Отметим, что узнать более подробную информацию можно здесь:

Всего в одесских графиках есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине отменили "День без отключений" из-за чрезмерной перегрузки энергосистемы.

Теги:
#Украина #Одесса #Отключения света #Графики отключений