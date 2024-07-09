В Одессе аварийное отключение света: до скольки не будет и действуют ли графики

Энергетики работают над разрешением ситуации

В Украине продолжают действовать плановые графики отключения света, однако во вторник, 9 июля, в Одессе введено и аварийное ограничение. В частности, оно касается потребителей, подключенных к центральной энергораспределительной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Отмечается, что специалисты ДТЭК обещают возобновить электроснабжение до 19:00.

В то же время, в Одессе и области также действуют плановые отключения света, которые с 14:00 усилятся. Ведь после обеда Укрэнерго планирует отключать одновременно 3-4 очереди.

Где не будет света в Одессе до 19:00:

Косвенная, 78, 78а, 78б, 78б;

пл. Михайловская, 12/14, 12/корп.14;

Работы до 17:00

Цветочная, 1 — 21;

Граничная, 25 — 74;

Алексея Косяченко, 2 — 54;

Святослава Рихтера, 33 — 130;

Татьяны Тесс, 3 — 43б;

пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

Радостная, 34 — 116;

пров. 1-й Сиреневый, 1 — 6;

пров. 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пров. Сиреневый, 2/корп.2;

пров. Ковровый, 5 — 9;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

Апрельская, 20 — 33/1;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7а — 46;

Ближние мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатная, 28 — 54;

Дубовая, 1 — 31;

Профсоюзная, 2 — 34/1;

Пшеничная, 7 — 24;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

пров. 1-й Кипарисный, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисный, 1 — 4;

пров. Джутовой, 1 — 10а;

пров. Конструкторский, 1 — 11;

пров. Литавровый (пер. Москвина), 1 — 12;

пров. Радиальный, 1 — 12;

Центральный Аэропорт, 1 — 23;

дорога Фонтанская, 55Кк.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК. Необходимо указать свой населенный пункт и адрес. Отметим, что узнать более подробную информацию можно здесь:

чат-бот в Telegram ;

чат-бот в Viber ;

сообщения в Facebook ;

подать заявку на сайт ДТЭК.

Всего в одесских графиках есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине отменили "День без отключений" из-за чрезмерной перегрузки энергосистемы.