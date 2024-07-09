В Одессе аварийное отключение света: до скольки не будет и действуют ли графики
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Энергетики работают над разрешением ситуации
В Украине продолжают действовать плановые графики отключения света, однако во вторник, 9 июля, в Одессе введено и аварийное ограничение. В частности, оно касается потребителей, подключенных к центральной энергораспределительной системе.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Отмечается, что специалисты ДТЭК обещают возобновить электроснабжение до 19:00.
В то же время, в Одессе и области также действуют плановые отключения света, которые с 14:00 усилятся. Ведь после обеда Укрэнерго планирует отключать одновременно 3-4 очереди.
Где не будет света в Одессе до 19:00:
- Косвенная, 78, 78а, 78б, 78б;
- пл. Михайловская, 12/14, 12/корп.14;
- Работы до 17:00
- Цветочная, 1 — 21;
- Граничная, 25 — 74;
- Алексея Косяченко, 2 — 54;
- Святослава Рихтера, 33 — 130;
- Татьяны Тесс, 3 — 43б;
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Богун, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1 — 126;
- Радостная, 34 — 116;
- пров. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
- пров. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
- пров. Сиреневый, 2/корп.2;
- пров. Ковровый, 5 — 9;
- проезд Сиреневый, 1 — 6;
- Апрельская, 20 — 33/1;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
- Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
- Сельская, 29 — 44;
- Туристская, 7а — 46;
- Ближние мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
- Малишевского (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в;
- Гранатная, 28 — 54;
- Дубовая, 1 — 31;
- Профсоюзная, 2 — 34/1;
- Пшеничная, 7 — 24;
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;
- пров. 1-й Кипарисный, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисный, 1 — 4;
- пров. Джутовой, 1 — 10а;
- пров. Конструкторский, 1 — 11;
- пров. Литавровый (пер. Москвина), 1 — 12;
- пров. Радиальный, 1 — 12;
- Центральный Аэропорт, 1 — 23;
- дорога Фонтанская, 55Кк.
Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК. Необходимо указать свой населенный пункт и адрес. Отметим, что узнать более подробную информацию можно здесь:
- чат-бот в Telegram ;
- чат-бот в Viber ;
- сообщения в Facebook ;
- подать заявку на сайт ДТЭК.
Всего в одесских графиках есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине отменили "День без отключений" из-за чрезмерной перегрузки энергосистемы.