Винуватець скандалу у ветклініці Одеси зробив нову заяву після запиту "Телеграфа": що він сказав

Лікар уже відповів

В Одесі днями стався гучний скандал у місцевій ветеринарній клініці. Там відвідувач ветеринарної клініки Вадим Шевеленко облаяв лікаря, ветерана бойових дій Олексія Притулу.

Після запиту "Телеграфа" Шевеленко написав пост у Facebook, в якому пояснив те, що сталося. Крім того, він ще раз попросив вибачення у Притули.

За його словами, інцидент стався, коли він перебував у "нестабільному емоційному стані", пов’язаному зі здоров’ям його собаки, і зазначив, що зазвичай він "спокійна та врівноважена людина".

"Тому хочу запевнити, що це дуже неприємне, конфліктне, але непорозуміння та збіг обставин, і в жодному разі я не хотів образити Олексія, як людину військову, як ветерана-інваліда і як Героя нашої країни. Хочу на цьому зробити окремий акцент і ще раз вибачитись за свою поведінку", — сказав Шевеленко.

Він додав, що не хоче, щоб військовослужбовці сприймали конфлікт як випад у свій бік, а також наголосив, що не має попереджень щодо людей з обмеженими можливостями.

Також Шевеленко повідомив, що пожертвував 400 тисяч гривень на потреби українських військових.

Варто зазначити, що Притула, своєю чергою, повідомив, що напередодні мав особисту зустріч із кривдником, під час якої вони залагодили спірні моменти.

"Вчора ми зустрілися, і людина виклала мені своє бачення ситуації. Без жодних виправдань, але досить аргументовано. А також запропонувала свій варіант вирішення цього питання", — написав він у своєму Instagram.

За його словами, він вибачився перед Шевеленком, тому конфлікт можна вважати закритим.

Нагадаємо, в Одесі у ветеринарній клініці клієнт вилаяв лікаря-ветерана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги. Відвідувач обурився, що лікар не піднявся для огляду його собаки, а коли ветеринар показав, що має протези, клієнт просто вилаяв його і пішов.

Шевеленко після цього публічно вибачився, проте Притула їх не прийняв і звернувся до поліції.

Як пізніше виявилося, Шевеленко був позаштатним радником віце-прем’єра Ольги Стефанішиної, проте після скандалу йому довелося залишити посаду.