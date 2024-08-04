Гасіння пожежі завершилося трагедією: в Одесі помер рятувальник (фото)

Лікарі намагалися його врятувати

В Одесі помер рятувальник, який постраждав під час гасіння пожежі в центрі міста. За його життя медики боролися декілька днів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області. Там зазначили, 47-річний старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ Володимир Александрюк, помер сьогодні вночі в лікарні.

"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Вся рятувальна родина сумує з приводу смерті побратима-вогнеборця. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Світла памʼять герою", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 30 липня в Одесі на вулиці Софіівська сталась пожежа у триповерховому житловому будинку. Рятувальникам знадобилось дві години, щоб повністю ліквідувати її на площі 500 м кв.

Під час гасіння постраждало 3 рятувальника: від ДСНС — 2 вогнеборці та від Асоціаціі добровільних пожежників України — 1 чоловік. Всього від ДСНС залучалось 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки та 55 рятувальників з добровольцями.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали групу молодиків, які на замовлення ФСБ РФ підпалювали автомобілі українських військових. За два тижні вони намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.