В Одесі родичі військовозобов’язаного побилися з ТЦК: сторони розповіли, що сталося

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В Одесі стався черговий конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. Це сталося після того, як до центру завітали родичі військовозобов’язаного чоловіка.

Одна із учасниць конфлікту повідомила, що чоловік у формі вдарив її сестру. Пресслужба Одеського ТЦК у Facebook своєю чергою повідомила, що група людей проникла на територію центру та вивела звідти чоловіка.

У мережі вдень 3 серпня з’явилося відео, на якому видно сам конфлікт між сім’єю та людьми у військовій формі.

Telegram-канал "Новини Одеса" після цього навів слова однієї з учасниць конфлікту. Жінка розповіла, що представники ТЦК забрали її батька та відібрали у нього телефон. Родичам вдалося дізнатися, куди його відвезли, і вони приїхали впевнитись, що з ним все добре.

Але як виявилось, чоловіка хотіли відвезти в інше місце, через що виник скандал.

У ТЦК кажуть, що жінки незаконно проникли на територію центру та спробували вивести військовозобов’язаного, якого доставили туди для уточнення даних та проходження медкомісії.

Свою версію озвучила родичка чоловіка Анна Дімченко, яка заявила, що її того затримали на пункті пропуску Удобне (Одеська область, кордон із Молдовою), де він був із двома неповнолітніми дітьми. Вона стверджує, що у чоловіка забрали телефон, а співробітники ТЦК погрожували фізичною розправою родичкам, які приїхали дізнатися, що з ним.

Дімченко додала, що наразі чоловік уже перебуває у навчальній частині в Ольгополі (Вінницька область), куди він потрапив без проходження ВЛК.

"Точніше, йому підсунули вже готові документи по ВЛК, не його. Вимагали підпису. Юрій нічого не підписував, адже всі ці документи це фікція", — каже вона.

У ТЦК після цього зробили ще один коментар, у якому повідомили, що під час перевірки документів виявилося, що вони мають ознаки підробки.

"Особа підлягає призову на військову службу, й під час медичного огляду було виявлено що нарікань на стан здоров'я не має, тож він був направлений до навчального центру", — додали у центрі.

Як повідомлялося раніше, 2 серпня у тому ж ТЦК стався аналогічний конфлікт, у ході якого поліцейським довелося застосовувати до однієї з жінок силу та наручники.