Псевдовійськовий з іграшковим пістолетом серед ночі пограбував юнака в Одесі: деталі курйозу

Раніше він уже попадався на крадіжках

В Одесі 17-річний хлопець пограбував перехожого. Одягнувшись у військову форму та "озброївшись" іграшковим пістолетом, він відібрав телефон у жителя міста.

Як повідомили в поліції, вночі на одній із вулиць Одеси підліток у військовій формі зупинив 21-річного перехожого з вимогою пояснити, чому той порушує комендантську годину. Той відповів, що йде на залізничний вокзал зустріти дівчину, яка має приїхати потягом. Щоб довести правдивість своїх слів, він показав на екрані смартфона її електронний квиток.

Після цього 17-річний військовий направив на хлопця іграшковий пістолет і наказав йому тікати. Він вирішив, що зброя справжня та втік. Зустрівши на вокзалі дівчину, з її телефону він повідомив про те, що сталося, в поліцію.

Менше як за добу особистість підлітка встановили. Це виявився 17-річний одесит, який раніше вже попадався на крадіжках.

Жодного відношення до військової служби він не має. Забраний у перехожого телефон, вартість якого 6 тисяч гривень, хлопець продав за 300, а гроші встиг витратити. Поліцейські знайшли покупця та повернули телефон власнику.

Неповнолітньому повідомили про підозру за ч. 4 ст.187 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд обрав йому як запобіжний захід тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Закарпатті прикордонники затримали групу із чотирьох ухилянтів на чолі з підлітком-провідником. 14-річний "поводир" мав супроводжувати чоловіків до Тиси, де вони планували незаконно перетнути кордон водою.