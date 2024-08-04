Тушение пожара завершилось трагедией: в Одессе скончался спасатель (фото)

Врачи пытались его спасти

В Одессе скончался спасатель, пострадавший во время тушения пожара в центре города. За его жизнь медики сражались несколько дней.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области. Там отметили, 47-летний старший помощник начальника очередной смены ОКЦ Владимир Александрюк умер сегодня ночью в больнице.

"Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Вся спасательная семья скорбит о смерти собратья-огнеборца. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память герою", — говорится в сообщении.

Как известно, 30 июля в Одессе на улице Софийской произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Спасателям понадобилось два часа, чтобы полностью ликвидировать его на площади 500 м кв.

Во время тушения пострадали 3 спасателя: от ГСЧС — 2 пожарных и от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 человек. Всего от ГСЧС привлекалось 16 единиц специальной и вспомогательной техники и 55 спасателей с добровольцами.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу ФСБ РФ поджигали автомобили украинских военных. Через две недели они пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.