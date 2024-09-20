"Памятник раздора": в Одессе убирают легендарный бюст Пушкина, но это могут сделать назло
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В других городах Украины памятник этому русскому поэту уже снесли
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что памятник российскому поэту Александру Пушкину в городе будет снесен. За его сохранение выступает мэр Одессы Геннадий Труханов.
О планах демонтировать памятник Кипер заявил в интервью журналистке Алине Шаманской. Он сказал, что распоряжение о демонтаже монумента уже подписано. Интересно, что это произошло вскоре после того, как обострилось противостояние между Кипером и Трухановым.
Конфликт Кипера и Труханова
Как писала "Думская", их пикировка в публичном пространстве началась с разногласий по поводу нового пакета переименования топонимов в городе, который утвердила ОВА. Труханов тогда заявил, что "понаехавшие" якобы "обнулили" Одессу. На это Кипер ответил, что тем, кто сейчас хочет гулять по улицам с имперскими названиями, пора в Уфу. Также Кипер раскритиковал мэра, когда после очередного дождя в Одессе подтопило часть улиц.
Их противостояние получило новый импульс после того, как снова всплыла история с российским паспортом Труханова. Известный блогер, активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о том, что мэр Одессы до сих пор имеет гражданство РФ. Кроме этого, политик, якобы накануне войны оформлял банковские карты в российских банках.
Труханов отреагировал на заявление Стерненко и написал в своем Telegram-канале, что эта история "тянется с 2014 года" и всем "адекватным людям она уже надоела. По его мнению, подобные заявления делали в "политических целях".
При этом мэр решил записать опровержение по этому поводу на фоне здания Одесской ОВА. Это было воспринято как намек, что он подозревает Кипера в попытке оживить эту тему.
Труханов выступает за сохранение памятника Пушкину в Одессе
Он аргументирует свою позицию тем, что памятник – это часть истории города, известная всему миру. Кроме того, заявил чиновник, он внесен в реестр ЮНЕСКО.
"Сегодня приходят какие-то делегации европейские, европейские туристы – они знают, кто такой Пушкин, и говорят, что он был, работал, написал какие-то свои произведения (в Одессе, – ред.). Он был здесь, кстати, в ссылке. Плюс, когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же указывали (памятник Пушкину – ред.), и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие", – сказал мэр.
Что известно о памятнике Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину в Одессе установили в 1887—1889 годах на Приморском бульваре на средства, пожертвованные одесситами. Он стал третьим памятником в городе.
Памятник находится на Приморском бульваре в той его части, которая примыкает к зданию администрации. Бюст Пушкина помещен на высокий пьедестал. На лицевой стороне памятника надпись: "А. С. Пушкину граждане Одессы".
Как сообщал "Телеграф", памятник Пушкину этим летом демонтировали в Харькове. Также его убрали в Киеве.