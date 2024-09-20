"Памятник раздора": в Одессе убирают легендарный бюст Пушкина, но это могут сделать назло

В других городах Украины памятник этому русскому поэту уже снесли

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что памятник российскому поэту Александру Пушкину в городе будет снесен. За его сохранение выступает мэр Одессы Геннадий Труханов.

О планах демонтировать памятник Кипер заявил в интервью журналистке Алине Шаманской. Он сказал, что распоряжение о демонтаже монумента уже подписано. Интересно, что это произошло вскоре после того, как обострилось противостояние между Кипером и Трухановым.

Конфликт Кипера и Труханова

Как писала "Думская", их пикировка в публичном пространстве началась с разногласий по поводу нового пакета переименования топонимов в городе, который утвердила ОВА. Труханов тогда заявил, что "понаехавшие" якобы "обнулили" Одессу. На это Кипер ответил, что тем, кто сейчас хочет гулять по улицам с имперскими названиями, пора в Уфу. Также Кипер раскритиковал мэра, когда после очередного дождя в Одессе подтопило часть улиц.

Их противостояние получило новый импульс после того, как снова всплыла история с российским паспортом Труханова. Известный блогер, активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о том, что мэр Одессы до сих пор имеет гражданство РФ. Кроме этого, политик, якобы накануне войны оформлял банковские карты в российских банках.

Труханов отреагировал на заявление Стерненко и написал в своем Telegram-канале, что эта история "тянется с 2014 года" и всем "адекватным людям она уже надоела. По его мнению, подобные заявления делали в "политических целях".

При этом мэр решил записать опровержение по этому поводу на фоне здания Одесской ОВА. Это было воспринято как намек, что он подозревает Кипера в попытке оживить эту тему.

Труханов выступает за сохранение памятника Пушкину в Одессе

Он аргументирует свою позицию тем, что памятник – это часть истории города, известная всему миру. Кроме того, заявил чиновник, он внесен в реестр ЮНЕСКО.

"Сегодня приходят какие-то делегации европейские, европейские туристы – они знают, кто такой Пушкин, и говорят, что он был, работал, написал какие-то свои произведения (в Одессе, – ред.). Он был здесь, кстати, в ссылке. Плюс, когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же указывали (памятник Пушкину – ред.), и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие", – сказал мэр.

Что известно о памятнике Пушкину в Одессе

Памятник Пушкину в Одессе установили в 1887—1889 годах на Приморском бульваре на средства, пожертвованные одесситами. Он стал третьим памятником в городе.

Памятник находится на Приморском бульваре в той его части, которая примыкает к зданию администрации. Бюст Пушкина помещен на высокий пьедестал. На лицевой стороне памятника надпись: "А. С. Пушкину граждане Одессы".

Как сообщал "Телеграф", памятник Пушкину этим летом демонтировали в Харькове. Также его убрали в Киеве.