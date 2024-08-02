Деколонізація Одеси: Труханов заявив, що містяни проти, в ОВА різко відповіли

У голосування втрутилися прихильники окупантів

В Україні триває процес перейменування вулиць, що викликає чимало суперечок. Мер Одеси Геннадій Труханов опублікував результати власного опитування, які нібито показують, що одесити проти перейменування, але участь в опитуванні взяли й росіяни, що вплинуло на його результати.

Голосування Труханов проводив у своєму Telegram. Воно тривало добу, після чого міський голова Одеси заявив, що перемогли противники нових назв. За результатами його онлайн-голосування проти перейменування вулиць Одеси було віддано 95.278 голосів, а за — 93.641 голос. Різниця складає 1603 голоси.

"Я вдячний усім, хто взяв участь в опитуванні: мешканцям Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеринки, Варшави, Берліна, Монреаля, Чикаго та інших! Нам дуже приємно, що ви переживаєте за долю нашого міста, але все ж таки наголошую: долю Одеси мають вирішувати справжні одесити", — пише Труханов.

Крім результатів на своєму каналі він показав і результати подібних опитувань в інших пабліках Одеси. Там більшість нібито також проголосувала проти перейменування.

На це відреагував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він наголосив, що Одеса — українське місто, яке створювали, будували та розвивали українці. У ній немає місця вулицям на честь людей, які здобували медалі з рук президента РФ Володимира Путіна, співпрацювали з КДБ, чи оспівували Радянський Союз з імперією.

"Сучасна українська Одеса – це про людей, про молодь, що ціною власного життя та здоров’я захищає незалежність, про сучасних митців, письменників, поетів. Зараз південній перлині України випав історичний шанс відірватися від імперських наративів і бути сучасним культурно незалежним українським містом, а не жити минулим. А якщо комусь дуже хочеться прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами — є Москва та Уфа, а не українська Одеса", — написав він.

Примітно, що проросійський блогер із Криму Олександр Таліпов, проти якого в Україні відкрито кримінальне провадження щодо розпалювання національної ворожнечі, закликав своїх передплатників проголосувати "проти" у голосуванні Труханова. Пізніше він написав, що його підписники "вирівняли голосування та дали близько 20 тисяч голосів".

Нагадаємо, у 2023 році в Одесі перейменували два райони — Суворовський та Малинівський. Депутати тоді проігнорували результати онлайн-голосування одеситів, які висловилися лише за те, щоб Малинівський район перейменували на Хаджибейський, а ось перейменування Суворовського на Пересипський не підтримали. Однак нові назви отримали обидві.

Як повідомляв "Телеграф", днями у Харкові перейменували станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева". А також змінили назви 48 вулиць, бульварів та провулків.