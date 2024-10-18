Одесу атакували ракетами та безпілотниками, є руйнування (фото)

Про постраждалих, на даний момент, нічого не відомо

Пізнього вечора у п’ятницю, 18 жовтня, в Одесі пролунала серія вибухів. Як виявилося, ворог атакував місто ракетами та безпілотниками. Наразі відомо, що пошкоджено житлові будинки.

На місці події працюють усі екстрені служби міста. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що росіяни атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок події є попадання в житлові будинки.

Про жертв та постраждалих нічого не повідомляється.

Наразі тривогу оголошено через рух Одещиною ворожих ударних БпЛА.

Нагадаємо, росіяни відновили удари по портовій інфраструктурі України, 14 жовтня, під час ракетного удару було пошкоджено судна, у тому числі під іноземними прапорами. Таким чином Кремль намагається переконати Захід у нездатності України підтримувати та захищати зерновий коридор.

Як писав "Телеграф", керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко також вважає, що мета ударів РФ по портах є неможливість функціонування українського морського коридору.

Він проаналізував усі випадки нещодавніх російських атак на іноземні судна, починаючи з 11 вересня 2024 року.