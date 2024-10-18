Одессу атаковали ракетами и беспилотниками, есть разрушения (фото)

О пострадавших, на данный момент, ничего не известно

Поздним вечером в пятницу, 18 октября, в Одессе прогремела серия взрывов. Как оказалось, враг атаковал город ракетами и беспилотниками. На данный момент известно, что повреждены жилые дома.

На месте происшествия работают все экстренные службы города. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Известно, что россияне атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками. В результате произошедшего есть попадания в жилые дома.

О жертвах и пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, россияне возобновили удары по портовой инфраструктуре Украины, 14 октября, во время ракетного удара были повреждены суда, в том числе под иностранными флагами. Таким образом Кремль пытается убедить Запад в неспособности Украины поддерживать и защищать зерновой коридор.

Как писал "Телеграф", руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко также считает, что цель ударов РФ по портам является невозможность функционирования украинского морского коридора.

Он проанализировал все случаи недавних российских атак на иностранные суда, начиная с 11 сентября 2024 года.