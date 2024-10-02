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Атака РФ призвела до призупинення роботи КПП на румунському кордоні (карта)

Автор
Олена Руденко
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Автор
КПП "Орлівка"
КПП "Орлівка". Фото Колаж "Телеграфа"

Тривають стабілізаційні заходи

В ніч на середу, 2 жовтня, у місті Ізмаїл Одеської області пролунали вибухи. Зранку у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинили пропускні операції через наслідки російської атаки.

"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00 год", — попередили на Facebook-сторінці Одеської митниці.

Людей просять враховувати це при плануванні поїздки. Зазначається, що про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково.

Як повідомляло "Суспільне", о 3:26 у Повітряних Силах України повідомили, що на Ізмаїл рухаються російські "шахеди". Близько 3:39 у місті пролунали вибухи.

Для довідки: КПП "Орлівка — Ісакча" — це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Поромна переправа пропускає через державний кордон вантажний, пасажирський та легковий транспорт. Крім цього, через нього можливий перехід пішоходів.

Як повідомляв "Телеграф", 1 жовтня в Одесі пролунав вибух. У той час в області було оголошено повітряну тривогу.

Теги:
#КПП #Одеська область #Атака