Атака РФ призвела до призупинення роботи КПП на румунському кордоні (карта)
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Тривають стабілізаційні заходи
В ніч на середу, 2 жовтня, у місті Ізмаїл Одеської області пролунали вибухи. Зранку у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинили пропускні операції через наслідки російської атаки.
"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00 год", — попередили на Facebook-сторінці Одеської митниці.
Людей просять враховувати це при плануванні поїздки. Зазначається, що про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску "Орлівка" буде повідомлено додатково.
Як повідомляло "Суспільне", о 3:26 у Повітряних Силах України повідомили, що на Ізмаїл рухаються російські "шахеди". Близько 3:39 у місті пролунали вибухи.
Для довідки: КПП "Орлівка — Ісакча" — це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Поромна переправа пропускає через державний кордон вантажний, пасажирський та легковий транспорт. Крім цього, через нього можливий перехід пішоходів.
Як повідомляв "Телеграф", 1 жовтня в Одесі пролунав вибух. У той час в області було оголошено повітряну тривогу.