"Там діти": одесит зливав координати ЗСУ прямо в чат-рулетці (відео)

Чоловік каже, що чекає приходу росіян

Українські спецслужби регулярно виявляють агентів російських спецслужб, які коригують удари ворога по Україні. Проте все одно знаходяться українці, які зливають дані про військові об'єкти.

Так, мережею шириться відео з чат-рулетки, на якому чоловік повідомляє українському блогеру Едгару Миротворцю, який прикидається проросійським та заохочує людей висловлювати свої погляди, координати неназваного об'єкта. Зазначається, що це був житель Одеси.

Під час розмови він каже, що у місті "багато росіян". Також чоловік заявляє, що чекає їх приходу.

"Коротше, штаб. А тільки дивися, вдень там діти. Можна в***ти після 12 ночі", — заявив він.

Крім того, чоловік на відео каже, що вночі там нібито знаходяться українські військові. За його словами, у будівлі нібито розташований штаб.

У відповідь на це співрозмовник називає чоловіка "красунчиком". Також він заявляє, що "діти не повинні постраждати".

Нагадаємо, росіяни відновили удари по портовій інфраструктурі України. 14 жовтня під час ракетного удару було пошкоджено судна, у тому числі під іноземними прапорами. Таким чином Кремль намагається переконати Захід у нездатності України підтримувати та захищати зерновий коридор.

Як писав "Телеграф", керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко також вважає, що мета ударів РФ по портах є неможливість функціонування українського морського коридору.