В Одесі за 200 млн перетворили узвіз у безкоштовну парковку (фото "до" й "після")

Авто ставлять навіть на велосмугу

В Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу за 200 мільйонів гривень. Проте покращення якості дороги ніяк не вплинуло на затори у центрі міста.

Як повідомляє "Одеса Думська", роботи мали початись ще у 2021 році, але вони стартували 2023 року. За цей період було прокладено асфальтний тротуар та дорогу з бруківки.

"Планувалося, що дорога дозволить розвантажити трафік у центрі міста, але цього не сталося", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що ремонт у 200 млн грн не зменшив трафік через жахливий стан вулиці Єврейської. Адже наразі на узвозі, чи як в народі його називають "Канаві", утворилась безкоштовна парковка. До того ж водії ставлять автівки навіть на велосмугу, що добре видно на фото.

Ремонт узвозу тривав майже 4 роки через постійні труднощі з підрядниками, було розірвано кілька контрактів. А кожен наступний, який погоджував муніципалітет, дорожчав. Так і остання фірма, яка взялась за ремонт узвозу у 2023 році підняла цінник на 15 млн.

Тому під час повномасштабного вторгнення "Канаву" відремонтували за 200 млн грн, але це позитивно не вплинуло на трафік у центрі Одеси.

На фото, які публікують у мережі видно, що, у порівнянні з доремонтним станом, дорога стала краща, але 200 млн вистачило, аби облаштувати лише тротуари та проїжджу частину.

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