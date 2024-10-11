В центрі Одеси з’являться патрулі муніципальної варти, в чому причина

Мер Одеси звернувся до мешканців міста з новиною

Мер Геннадій Труханов заявив про те, що в Одесі не бути провокаціям і анонсував повернення вечірнього мобільного посту Муніципальної варти на Європейську площі. Нагадаємо, днями на цій площі прихильниця Путіна намагалася вивісити прапор РФ.

Відеозвернення до одеситів мер міста опублікував у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що попри всі зусилля провокаторів, подібні інциденти не мають повторитися.

"Останнім часом Одеса стала свідком декількох провокацій на Європейській площі. Тому я вирішив, що на Європейській площі буде встановлено вечірній пост, мобільний пост Муніципальної варти", — мовив Труханов.

Також він наголосив на тому, що не допустить жодних провокацій в Одесі і підкреслив, що зможе це забезпечити.

Зауважимо, що останнім часом Одеса неодноразово потрапляла у гучні скандали. Так, наприкінці вересня у місті зібралися місцеві мешканці, які проти знесення імперських пам’ятників та декомунізації і деколонізації назв вулиць.

Також в Одесі стався черговий мовний скандал із відомою блогеркою. Орендодавиця нахамила дівчині, сказавши: "з бандерівцями одні проблеми".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі квадробери напали на бабусю та покусали її собаку. Діти нібито підбігли до літньої жінки і почали на неї гавкати. Потім вони переключили свою увагу на її невеликого собаку і покусали його до крові.