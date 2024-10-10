У ЗСУ зловили "крота" з Одеси: він хотів допомогти росіянам завдати удару по своєму підрозділу (фото)

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України спіймала агента російських спецслужб, який мобілізувався на службу до ЗСУ. Він збирався скоригувати удари супротивника по своєму ж підрозділу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 10 жовтня. Наголошується, що "кротом" виявився 30-річний мешканець Одеси. Він був завербований через Telegram-канали, шукаючи швидкого заробітку.

"Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ. Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати до РФ", — йдеться у повідомленні.

У ході розслідування було встановлено, що головними цілями росіян були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт". Російські військові сподівалися завдати вогневої поразки об’єктам у той час, коли там буде максимальна кількість українських захисників.

При цьому сам "кріт" мав намір втекти за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню.

У ході обшуків у нього виявили мобільний телефон, у якому були підтвердження комунікації із російською стороною.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала харківського банкіра, який працював на Росію.