На Закарпатті підліток переправляв ухилянтів за кордон: матері виписали кумедний штраф

Жінка на суд не з’явилася

У Закарпатській області 15-річного підлітка затримали під час незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Його мати за це отримала штраф у розмірі 1700 гривень.

Інформація про це оприлюднена у Єдиному реєстрі судових засідань. Затримання підлітка відбулося в ніч із 18 на 19 травня 2024 року, а судове рішення було опубліковано на початку серпня.

Зазначається, що суд не зміг притягнути до відповідальності хлопця, бо той неповнолітній. Тому поліція склала протокол на його матір за ухилення від виконання батьківських зобов’язань та забезпечення необхідних умов виховання.

Жінка на судове засідання не з’явилася і не подавала жодних письмових заяв та клопотань. Її оштрафували на 1700 гривень, крім того, вона має виплатити 605 гривень судового збору. Також мати підлітка матиме можливість оскаржити рішення.

Як повідомлялося раніше, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.