Поліція затримала відомого блогера за участь у банді, яка допомагала ухилянтам

Зловмисники діяли у кількох областях

Столичні поліцейські затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці". За даними ЗМІ, ймовірно йдеться про відомого блогера та боксера Артема Нечепуренка. 24-річний чоловік також відомий під псевдо Агресор.

Про затримання учасника банди повідомила Національна поліція України. Зазначають, що злочинці тривалий час функціонували під "дахом" так званого "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

16 жовтня поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще одного з членів раніше викритого злочинного угруповання. Зловмисники допомагали військовозобов’язаним ухилятися від служби, а отримані злочинним шляхом гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників.

"Правоохоронці задокументували проведення в Києві "сходок", на яких фігуранти вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу. А саме контроль за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон. Затримані "кримінальний авторитет", лідери та учасники злочинних груп", — повідомили у поліції.

Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ. Для перерозподілу сфер впливу вони і організували проведення таких собі "сходок".

"У ході проведення процесуальних заходів поліцейські задокументували проведення п’ятьох злочинних зібрань на території Києва за участю представників трьох кримінальних кланів, та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності", — йдеться у повідомленні поліції.

Артем Нечепуренко на псевдо Агресор

На такі "сходки", окрім зацікавлених сторін, запрошували у якості "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання – довірену особу "вора в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета", а також в режимі онлайн доєднувався "вор в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський.

З метою нейтралізації злочинних угруповань правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Під час обшуків поліцейські вилучили 70 000 доларів, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, автомобілі, тощо.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за інкримінованими статтями, яке може загрожувати фігурантам, — до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів". Група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.