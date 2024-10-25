В Одесской области полицейский переправлял мужчин за границу: сколько стоила "услуга" (фото)

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет

В Одесской области разоблачили и начальника сектора водной полиции одного из райуправлений полиции Одессы. Он незаконно переправлял за границу мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. По данным следствия, правоохранитель наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований.

Подозреваемый вместе с сообщником находили "клиентов" и организовывали их пешее перемещение через госграницу за пределами официального пункта пропуска на территории Раздельнянского района. Цена таких "услуг" составляла 6,5 тыс. долларов США с человека.

После получения средств "клиенты" получали инструкции и прибывали в гостиницу, где их ждал транспорт для выезда к границе с Приднестровьем. Полицейский был задержан во время контроля за совершением преступления.

Ему сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, в Закарпатской области 15-летний подросток был задержан во время незаконной переправки уклонистов за границу. Его мать получила за это штраф в размере 1700 гривен.