В Одесі знову мовний скандал: в ресторані заспівали пісню відомого путініста (відео)

У ресторані інцидент поки що ніяк не прокоментували

Черговий мовний скандал стався днями в Одесі. В одному з відомих ресторанів музикант закладу виконував пісні російського співака Олександра Розенбаума, який публічно підтримує війну в Україні і вважає, що так звана "СВО" була необхідною.

Відео з виконанням однієї з пісень Розенбаума виклав у мережу активіст Дем’ян Ганул. За його словами йдеться по ресторан "Дача" Сави Лібкіна на Французькому бульварі в Одесі.

"В ресторані "Дача", який належить любителю російської культури Саві Лібкіну, регулярно співають російський шансон. На відео музикант ресторану "Дача" виконує пісню росіянина Розенбаума — скріпач Моня… Ось так, в одеському ресторані продовжують співати пісні негідників які підтримали війну проти України", — написав Ганул.

Активіст також назвав одеського ресторатора "ватником" та дорікнув за любов до російської культури. Сам Лібкін інцидент ніяк не прокоментував. Варто зауважити, що на початку серпня Сава Лібкін жорстко відреагував на слова кремлівського пропагандиста Артемія Лебедєва, який заявив, що хоче вільно літати до Одеси та відвідувати його заклади. Ресторатор записав відео, де звернувся до скандального блогера російською мовою, щоб йому було зрозуміліше.

Олександр Розенбаум і його проросійська позиція

Розенбаум відомий совєтський та російський автор-виконавець, співак, композитор, поет, актор і письменник, заслужений артист Росії, народний артист РФ.

У минулому — депутат держдуми від партії "Єдина Росія", активно підтримує політику Кремля та власне, російського диктатора Володимира Путіна.

Розенбаум разом з Путіним

Олександр Розенбаум публічно підтримав війну в Україні, заявивши, що так звана "СВО" "була необхідністю та викликана трагічною ситуацією, яка розгортається у сусідній країні". Також відомо, що Розенбаум неодноразово висловлював підтримку окупованому росіянами Донбасу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одеському кафе відвідувачку вигнали за прохання перейти на українську мову.