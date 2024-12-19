"Украинцы вымерли. Я русская": в Одессе вспыхнул языковой скандал, сеть негодует (видео)
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Женщины считают себя "русскими"
В Одессе вспыхнул очередной языковой скандал. Украинцев возмутила позиция двух местных жительниц, которые считают себя "русскими", несмотря на то, что родились и выросли в Украине.
Опрос проводил Гончаренко центр. Его интервьюер спрашивала у одесситов о важности украинского языка для страны. В один из моментов она подошла к двум женщинам старшего возраста, которые дали весьма внезапные ответы.
Одна из респонденток заявила, что не разговаривает на украинском языке вообще, хотя понимает и учила его.
"Я одесситка, я не знаю украинского языка", — заявила она.
А её знакомая и вовсе ошарашила вопросом:
"А кто есть украинцы?", — сказала она и сама же себе ответила на него "Их нет. Они вымерли. Я русская".
По словам респонденток, Одесса — "русский город", а украинцы якобы "понаезжали".
Такая позиция женщин не осталась без внимания в сети, где граждане начали активно возмущаться.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске русскоязычная женщина устроила скандал в автобусе.