"Украинцы вымерли. Я русская": в Одессе вспыхнул языковой скандал, сеть негодует (видео)

Женщины считают себя "русскими"

В Одессе вспыхнул очередной языковой скандал. Украинцев возмутила позиция двух местных жительниц, которые считают себя "русскими", несмотря на то, что родились и выросли в Украине.

Опрос проводил Гончаренко центр. Его интервьюер спрашивала у одесситов о важности украинского языка для страны. В один из моментов она подошла к двум женщинам старшего возраста, которые дали весьма внезапные ответы.

Одна из респонденток заявила, что не разговаривает на украинском языке вообще, хотя понимает и учила его.

"Я одесситка, я не знаю украинского языка", — заявила она.

А её знакомая и вовсе ошарашила вопросом:

"А кто есть украинцы?", — сказала она и сама же себе ответила на него "Их нет. Они вымерли. Я русская".

По словам респонденток, Одесса — "русский город", а украинцы якобы "понаезжали".

Такая позиция женщин не осталась без внимания в сети, где граждане начали активно возмущаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске русскоязычная женщина устроила скандал в автобусе.