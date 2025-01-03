Родичі замінили банери з загиблими воїнами на Одещині і опинилися в поліції. Як так вийшло

Представники місцевої влади пообіцяли забезпечити заміну всіх банерів на Алеї Слави

Після розголосу поліція закрила справу проти родичів загиблих військових у селі Знам'янка в Одеській області. Також пройшла зустріч між родинами полеглих воїнів, представниками сільської ради та громадськими організаціями. Зустріч пройшла емоційно, але завершилася конструктивними домовленостями.

Про це повідомила донька загиблого військового Тетяна Ковальова. Вона розповіла, що в ході обговорення представники громадських організацій, таких як Veterans HUB ODESA та ГО "Родина Янголів Світла", висловили свою підтримку родинам загиблих і підкреслили важливість шанування пам'яті героїв.

"Що, ми вирішили: замінити усі банери на Алеї Слави на нові, ті люди, які бажають зняти банер свого рідного, без подальшого публікування, можуть це зробити, ніяких перешкод не буде", — повідомила вона.

Представники місцевої влади пообіцяли забезпечити заміну всіх банерів на Алеї Слави на нові та запевнили, що питання щодо загиблих героїв буде вирішуватися безпосередньо з їхніми родинами. Військовий представник також взяв на себе зобов'язання контролювати подальший розвиток ситуації в громаді.

За словами жінки, голова Знам'янської ОТГ публічно пообіцяла, що влада й надалі буде сприяти родинам загиблих героїв і працювати на підтримку ветеранів та їхніх близьких.

Також Тетяна Ковальова додала, що на зустрічі старший дільничний офіцер поліції Андрій Датій повідомив, що від сільського голови Валентини Тринчі до поліції надійшла заява про заміну банерів і прохання вжити заходів щодо осіб, які це зробили. Однак пізніше Валентина Тринча подала ще одну заяву, в якій попросила не розглядати попередню, через що справа була закрита.

Що передувало

Нагадаємо, у селі Знам'янка в Одеській області спалахнув конфлікт через заміну банерів, присвячених загиблим воїнам. Родичі вирішили самостійно оновити фотографії своїх близьких на Алеї Слави, і тепер на них подали заяву в поліцію.

Як розповіла жінка, спочатку вона зверталася до сільської ради з проханням замінити банер, на якому була зображена її рідна людина, оскільки, на її думку, ця фото спотворює пам'ять про захисника. Проте, після обіцянки сільської голови зняти банер, він був лише на день прибраний і знову повішений без змін. Це викликало невдоволення серед родичів, які вирішили замінити банери самостійно.

Зібравши кошти через благодійний збір, рідні загиблих замінили банери та віднесли старі до сільської ради.

Сільська рада подала заяву на невизначених осіб, які змінили банери, хоча всі прекрасно знали, що це зробили самі родичі загиблих. Зокрема, родичі стверджують, що навіть були телефонні дзвінки до сільської ради та пости в соцмережах, де обговорювали це питання, проте влада не реагувала.

Родичі загиблих звертаються до місцевої влади з проханням поважати пам’ять їхніх близьких і не робити ситуацію ще болючішою.

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