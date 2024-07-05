"Вони всі мої діти": мати загиблого військового вразила вчинком на кладовищі

Люди хочуть, щоб благоустроєм кладовища хтось зайнявся, але поки що цього не відбувається

На Краснопільському кладовищі у Дніпрі, де поховано безліч українських захисників, є велика кількість могил з невідомими воїнами чи з тими, чиї родичі зараз окуповані і не можуть їх забрати. Тому могили зараз доглядають небайдужі люди.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався з матір’ю одного із загиблих воїнів. Вона розповіла, що її сина звали Вадим і він загинув у боях під Вугледаром у 2022 році.

Жінка приходить на цвинтар і доглядає не лише могилу свого сина, а й інших. Зі сльозами на очах вона зазначає, що не знає їх, але "вони всі її діти".

"Не знаю, хто це. Просто наші українські захисники. Вони мої усі діти", — крізь сльози промовила жінка.

Вона розповіла, що на цьому цвинтарі поховано велику кількість "невідомих" воїнів. Родичі багатьох із них перебувають під окупацією і не можуть їх забрати. При цьому співрозмовниця нашого кореспондента додала, що родичі деяких загиблих переїхали і приходять доглядати могили на цвинтарі.

Пройшовши цвинтарем, Ян помітив, що це місце не надто доглянуте. Є висока трава та закинуті ями.

"Ми так хочемо, щоб тут якийсь благоустрій був, але ніхто нічого не робить", — сказала мати загиблого захисника України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві розгромили могили воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Жінку, яка причетна до цього, затримали.