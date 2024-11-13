Місце поховання Ірини Фаріон завжди встелене квітами: як виглядає могила і хто її відвідує

Мовознавиця похована на Личаківському кладовищі

Мовознавиця та громадська активістка Ірина Фаріон, яку вбили 19 липня 2024 року, була вагомою постаттю в Україні. Вона відома своєю активною позицією в питаннях української мови, культури, національної ідентичності та ідеологічних засад державності. Для багатьох українців вона є кумиром та прикладом, саме тому на її могилі завжди багато квітів.

Відомо, що Ірина Фаріон похована на Личаківському кладовищі у Львові на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка. Позаду хреста стоять два прапори — жовто-блакитний та чорно-червоний — прапор ОУН.

З першого дня після похорону могила встелена квітами. Також поряд стоять світлини мовознавиці та надписи з її гучними висловами: "Мова — це зброя" тощо.

На могилу Ірини Фаріон часто приходить її донька — Софія Семчишин та онуки — Єва та Дмитро. Дочка мовознавиці ділиться світлинами з кладовища у соцмережах. Зараз до місця поховання Ірини Фаріон також водять екскурсії. Відвідувачам розповідають про Ірину Фаріон та її діяльність.

На Личаківському кладовищі також похований зять Ірини Фаріон Василь Особа. Про його загибель стало відомо 6 жовтня.

Нагадаємо, що у вчиненні вбивства Ірини Фаріон підозрюється 18-річний хлопець В’ячеслав Зінченко, який родом із Дніпра. Як повідомляє поліція, 19 липня 2024 року юнак вистрілив у голову мовознавиці Ірини Фаріон. Було пошкоджено головний мозок потерпілої. Від важких травм Ірина Фаріон померла у лікарні. Лікарям не вдалося її врятувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як родина Фаріон перенесла другу велику втрату. Зять мовознавиці загинув на війні у 4 бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України.