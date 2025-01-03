Родственники заменили баннеры с погибшими воинами в Одесской области и оказались в полиции. Как так получилось

Представители местных властей пообещали обеспечить замену всех баннеров на Аллее Славы

После огласки полиция закрыла дело против родственников погибших военных в селе Знаменка в Одесской области. Также прошла встреча между семьями павших воинов, представителями сельского совета и общественными организациями. Встреча прошла эмоционально, но завершилась конструктивными договоренностями.

Об этом сообщила дочь погибшего военного Татьяна Ковалева. Она рассказала, что в ходе обсуждения представители общественных организаций, таких как Veterans HUB ODESA и ОО "Семья Ангелов Света", выразили свою поддержку семьям погибших и подчеркнули важность почитания памяти героев.

"Что, мы решили: заменить все баннеры на Аллее Славы новыми, те люди, которые желают снять баннер своего родного, без дальнейшего публикации, могут это сделать, никаких препятствий не будет", — сообщила она.

Представители местных властей пообещали обеспечить замену всех баннеров на Аллее Славы новыми и заверили, что вопрос относительно погибших героев будет решаться непосредственно с их семьями. Военный представитель также обязался контролировать дальнейшее развитие ситуации в общине.

По словам женщины, глава Знаменской ОТГ публично пообещала, что власть и дальше будет способствовать семьям погибших героев и работать в поддержку ветеранов и их близких.

Также Татьяна Ковалева добавила, что на встрече старший участковый офицер полиции Андрей Датий сообщил, что от сельского головы Валентины Тринчи в полицию поступило заявление о замене баннеров и просьба принять меры в отношении лиц, которые это сделали. Однако позже Валентина Тринча подала еще одно заявление, в котором попросила не рассматривать предыдущее, из-за чего дело было закрыто.

Что предшествовало

Напомним, в селе Знаменка в Одесской области разразился конфликт из-за замены баннеров, посвященных погибшим воинам. Родственники решили самостоятельно обновить фотографии своих близких на Аллее Славы и теперь на них подали заявление в полицию.

Как рассказала женщина, сначала она обращалась в сельский совет с просьбой заменить баннер, на котором был изображен родной человек, поскольку, по ее мнению, эта фото искажает память о защитнике. Однако, после обещания сельского головы снять баннер, он был только на день убран и снова повешен без изменений. Это вызвало недовольство среди родственников, решивших заменить баннеры самостоятельно.

Собрав средства через благотворительный сбор, родные погибших заменили баннеры и отнесли старые в сельский совет.

Сельский совет подал заявление на неопределенных лиц, сменивших баннеры, хотя все прекрасно знали, что это сделали сами родственники погибших. В частности, родственники утверждают, что даже были телефонные звонки в сельский совет и посты в соцсетях, где обсуждали этот вопрос, однако власти не реагировали.

Родственники погибших обращаются к местным властям с просьбой уважать память их близких и не делать ситуацию еще более болезненной.

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