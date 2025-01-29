У Києві пролунав потужний вибух: росіяни атакували столицю (відео)

На місці вибуху піднімається дим

У Києві пролунав потужний вибух. Росіяни вдруге за ранок атакували столицю дронами-камікадзе.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, по ворожих цілях працює ППО.

"Перебувайте в укриттях!", — зазначив міський голова.

Варто зазначити, що за кілька хвилин до вибуху Повітряні сили попереджали про політ ворожого БПЛА у напрямку до Києва.

Місцеві пабліки стверджують, що йдеться про "Шахед". За попередніми даними, він був збитий ППО. На відео із мережі вже показали момент вибуху.

Ще через кілька хвилин у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко інформує, що падіння уламків зафіксовано на відкритій місцевості у Деснянському районі міста.

"Внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих.", — зазначив він.

У місцевих пабліках також повідомляють, що після вибуху на місці падіння ворожого дрона видніється густий дим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі та рано вранці в середу, 29 січня, росіяни знову атакували Україну безпілотниками. У Києві працювала протиповітряна оборона, уламки ворожого БПЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці.

Також ми повідомляли про вибухи на Одещині. Після атаки спалахнула пожежа в місті Кілія. Повітряна тривога в області була оголошена з 1:25 до 4:03.