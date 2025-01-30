"Війна наближається": на адмінмежі Донецької та Дніпропетровської області чули вибухи (відео)

Лишились лічені кілометри

У четвер, 30 січня, на 1072-й день війни з Росією жителі Дніпропетровської області почули вибухи зі сторони Донецької області. Раніше вже зʼявлялись повідомлення, що росіяни наближаються до адмінмежі з Дніпропетровщиною.

Відповідне відео публікують місцеві телеграм-канали Дніпра. Раніше таких звуків ніхто не чув.

"Дніпропетровська область, Донецька область. Перший раз ми тут біля стели та чуємо вибухи. Війна наближається ще ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало, до Покровська кілометрів 30", — заявив чоловік на відео.

На карті Deep state можлива відстань від адмінмежі Дніпропетровської області до Покровська — 30 км.

Проте за даними кореспондента видання "Настоящее время", росіяни які з півдня обходять Покровськ через Удачне та Котлине, залишилось менш як 5 км до адміністративної межі Дніпроптровської області.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку наші захисники минулої доби (29 січня) зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Раніше "Телеграф" писав, чи є загроза для Дніпропетровщини.