В Києві лунали потужні вибухи: росіяни знову атакували з повітря

Повітряні сили попереджали про загрозу

У п'ятницю, 31 січня, росіяни на 1073-й день війни знову атакували Україну "шахедами". Зранку під час повітряної тривоги в Києві та на його околицях чули сильний вибух, до цього ми писали, що в одному з районів столиці є пошкодження через падіння уламків дрона.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". У Повітряних силах України попереджали, що у бік столиці рухається "шахед".

"Увага! м.Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", — йшлося у повідомленні.

Потім пролунав вибух. Ймовірно, працювали підрозділи ППО по цілях.

Повітряна тривога у Києві була оголошена близько 8:07. Вибух пролунав о 8:09.

Станом на 8:19 у Києві був відбій повітряної тривоги. Проте в області все ще триває загроза.

Місцеве видання Броварів "Громадський ревізор" повідомило про загрозу для Броварського району. Адже "шахеди" рухаються з Чернігівщини.

Нагадаємо, що російські військові можуть здійснити масований обстріл Херсона та передмістя вже найближчим часом. Через високий рівень небезпеки людей просять не виходити поки що на вулицю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 20 січня росіяни масовано атакували Україну безпілотними літальними апаратами "Шахед". Зокрема, вибухи пролунали у Сумській, Хмельницькій, Київській та інших областях країни. Водночас у Харківській області зафіксовано скидання керованої авіаційної бомби. Внаслідок обстрілу є постраждалі.