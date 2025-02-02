В Одесі чиновники хочуть добряче витратитися: куди підуть гроші

Виплати будуть здійснюватися за допомогою поштових відправлень

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має намір витратити близько 100 тисяч гривень із бюджету.

Про це йдеться у тендерній документації, опублікованій на порталі електронних закупівель prozorro.gov.ua. Ці гроші хочуть витратити на надання послуг з виплати та доставки грошової допомоги за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади.

Переможцем відповідного аукціону стало державне акціонерне товариство "Укрпошта". Загальна сума виплат – 100 500 гривень.

Виплати будуть здійснюватись за допомогою поштових відправлень. Термін виконання відповідних послуг – весь 2025 рік. Іншими словами, з 1 січня до 31 грудня цього року.

Цікавим є той факт, що сам тендер з’явився на платформі 31 січня, тоді як у документації йдеться, що виплати мають здійснюватися з 1 січня 2025 року.

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