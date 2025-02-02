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В Одесі чиновники хочуть добряче витратитися: куди підуть гроші

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Одеська міськрада витратить понад 100 тисяч гривень Новина оновлена 02 лютого 2025, 16:11
Одеська міськрада витратить понад 100 тисяч гривень. Фото Колаж "Телеграфу"

Виплати будуть здійснюватися за допомогою поштових відправлень

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має намір витратити близько 100 тисяч гривень із бюджету.

Про це йдеться у тендерній документації, опублікованій на порталі електронних закупівель prozorro.gov.ua. Ці гроші хочуть витратити на надання послуг з виплати та доставки грошової допомоги за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади.

Переможцем відповідного аукціону стало державне акціонерне товариство "Укрпошта". Загальна сума виплат – 100 500 гривень.

Виплати будуть здійснюватись за допомогою поштових відправлень. Термін виконання відповідних послуг – весь 2025 рік. Іншими словами, з 1 січня до 31 грудня цього року.

Цікавим є той факт, що сам тендер з’явився на платформі 31 січня, тоді як у документації йдеться, що виплати мають здійснюватися з 1 січня 2025 року.

Раніше на Чернігівщині в Менський зоопарк закупили одного птаха і тварину за чималі кошти. Йдеться про рожеве фламінго за 240 тисяч грн та одну капібару за 100 тисяч грн.

Теги:
#Одеса #Тендер #Міськрада #Виплати