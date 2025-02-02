В Одессе чиновники хотят изрядно потратиться: куда пойдут деньги

Выплаты будут производиться посредством почтовых отправлений

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета собирается потратить около 100 тысяч гривен из бюджета.

Об этом идет речь в тендерной документации, опубликованной на портале электронных закупок prozorro.gov.ua. Эти деньги хотят потратить на оказание услуг по выплате и доставке денежных пособий за счет средств Одесского городской территориальной громады.

Победителем соответствующего аукциона стало государственное акционерное общество "Укрпочта". Общая сумма выплат — 100 500 гривен.

Выплаты будут производиться посредством почтовых отправлений. Срок выполнения соответствующих услуг — весь 2025 год. Иными словами, с 1 января до 31 декабря текущего года.

Интересен тот факт, что сам тендер появился на платформе 31 января, тогда как в документации говорится, что выплаты должны осуществляться с 1 января 2025 года.

Ранее на Черниговщине в Менский зоопарк закупили одну птицу и животное за немалые средства. Речь идет о розовом фламинго за 240 тысяч грн и одном капибаре за 100 тысяч грн.