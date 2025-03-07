Справжнє літо у березні та кораблі, що "літають": в Одесі зафіксували кілька незвичних явищ (фото, відео)

Таке видовище в Одесі спостерігається не вперше

На Одеському узбережжі сьогодні можна спостерігати рідкісне оптичне явище – ефект Фата Моргана. Воно виникає через різку зміну температури повітря, коли світлові промені заломлюються і створюють ілюзії.

Відповідні відео та фото публікують місцеві Telegram-канали. Об’єкти на ролику в морі здаються завислими в повітрі, що створює враження нереальної картини.

Фата-Моргана – це рідкісне оптичне явище, вид складного міражу, що виникає через аномальне заломлення світла в атмосфері. Свою назву воно отримало на честь чарівниці Моргани з артурівських легенд, якій приписували здатність створювати ілюзії.

Феномен Фата-Моргана спостерігається, коли в нижніх шарах атмосфери утворюється кілька горизонтальних шарів повітря різної щільності, що чергуються. Таке явище зазвичай виникає через різку різницю температур, яка створює ефект оптичної лінзи. У результаті світло, що проходить через ці шари, багаторазово заломлюється, утворюючи спотворені, перевернуті або витягнуті вгору зображення предметів, які можуть знаходитися за горизонтом.

Фата-Моргана може мати різні форми. Деякі об’єкти здаються завислими в повітрі або витягнутими вертикально, тоді як інші можуть виглядати як фантастичні міста, кораблі-привиди чи навіть гірські вершини, яких насправді там немає. Через цю особливість явище часто ставало основою для морських легенд, зокрема для історій про "Летючого голландця".

В Одесі ефект Фата-Моргани дозволяє спостерігати, як кораблі, що перебувають на рейді біля порту, здаються завислими над водою. Це явище виникає внаслідок температурної інверсії, коли холодне повітря біля поверхні води перекривається теплішими шарами.

Сьогодні температура в Одесі досягла 36,5 градусів тепла, що й могло посприяти появі цього рідкісного атмосферного феномена.

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