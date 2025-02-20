Були перлиною біля моря, а тепер? Як змінились колись популярні курорти за 3 роки окупації РФ (фото, відео)

Колись тут ніде було голці впасти, а тепер — суцільні руїни

Майже три роки минуло відтоді, як Росія захопила популярні курорти Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини. За цей час колись квітучі туристичні локації перетворилися на занедбані території під контролем окупантів та місцевих колаборантів.

Кирилівка, яка до війни приваблювала тисячі туристів теплими водами Азовського моря між косами Федотова та Пересип, зараз стала військовою базою окупантів.

Бердянськ, де раніше вирувало курортне життя, тепер вражає пустими та засміченими пляжами. Дерев'яні парасольки поламані, пішохідні доріжки занесло піском, а узбережжя заростає бур'янами. Дороги до пляжів всіяні сміттям та поступово руйнуються без належного догляду.

Залізний Порт на Чорному морі, який до війни був одним із найпопулярніших курортів Херсонщини, тепер перебуває під російською окупацією. Це курортне селище, відоме своїми широкими піщаними пляжами та розвиненою інфраструктурою, зараз перетворилося на руїни.

Як відпочивали у Залізному Порту у 2017 році:

Пляжі були переповнені:

Екологічна ситуація також погіршилася. Влітку 2024 року береги потерпали від навали медуз. Додаткової шкоди завдав розлив нафти біля Керченської протоки — мазут із російських танкерів забруднив пляжі. Не кажучи вже про те, що акваторія замінована. Морські хвилі час від часу виносять на берег вибухові пристрої. Це робить відпочинок біля моря смертельно небезпечним.

Нагадаємо, за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Бердянськ та Кирилівка перетворилися на військові бази. На місці колишніх курортних зон тепер розташовані ворожі підрозділи, оскільки доступ українських військових до узбережжя Азовського моря ускладнений.

Також раніше "Телеграф" писав, що окуповану Кирилівку накрило незвичне явище. Як виглядає популярний курорт у лютому.