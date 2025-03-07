Настоящее лето в марте и "летающие" корабли: в Одессе зафиксировали несколько необычных явлений (фото, видео)

Такое зрелище в Одессе наблюдается не впервые

На Одесском побережье сегодня можно наблюдать редкое оптическое явление – эффект Фата Моргана. Оно возникает из-за резкого изменения температуры воздуха, когда световые лучи преломляются и создают иллюзии.

Подходящие видео и фото публикуют местные Telegram-каналы. Объекты на ролике в море кажутся взвешенными в воздухе, что создает впечатление нереальной картины.

Фата-Моргана – это редкое оптическое явление, вид сложного миража, возникающий из-за аномального преломления света в атмосфере. Свое название оно получило в честь волшебницы Морганы из артуровских легенд, которой приписывали способность создавать иллюзии.

Феномен Фата-Моргана наблюдается, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся горизонтальных слоев воздуха различной плотности. Такое явление обычно возникает из-за резкой разности температур, создающей эффект оптической линзы. В результате свет, проходящий через эти слои, многократно преломляется, образуя искаженные, перевернутые или вытянутые вверх изображения предметов, которые могут находиться за горизонтом.

Фата-Моргана может иметь разные формы. Некоторые объекты кажутся зависшими в воздухе или вытянутыми вертикально, тогда как другие могут выглядеть как фантастические города, корабли-призраки или даже горные вершины, которых там нет. Из-за этой особенности явление часто становилось основой для морских легенд, в частности для историй о "Летучем голландце".

В Одессе эффект Фата-Морганы позволяет наблюдать, как находящиеся на рейде возле порта корабли кажутся зависшими над водой. Это явление возникает вследствие температурной инверсии, когда холодный воздух у поверхности воды перекрывается более теплыми слоями.

Сегодня температура в Одессе достигла 36,5 градуса тепла, что и могло способствовать появлению этого редкого атмосферного феномена.

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