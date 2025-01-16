Кораблі немов ширяють у повітрі. В Одесі спостерігали унікальне явище (відео)

Найчастіше такі явища спостерігаються в степах, пустелях та морі

В Одесі помітили складне оптичне явище, що рідко зустрічається, під назвою Фата Моргана. Це аномалія в атмосфері, коли між собою збігаються одразу кілька міражів.

Відповідне відео опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. На ролику видно далеко кораблі й здається, що вони ніби підвішені в повітрі над горизонтом.

При цьому складному оптичному феномені стають видні об’єкти над горизонтом, які давно пішли за цю лінію.

Фата Моргана виникає через те, що промені світла згинаються, коли вони проходять через шари повітря з різною температурою у крутій термічній інверсії, де утворився атмосферний канал. Свою назву це явище отримало на честь чарівниці – персонажа артурівських легенд Феї Моргани.

До речі, найвідоміший приклад Фата Моргани — Летючий голландець. Згідно з фольклором, що корабель-примара ніколи не зможе повернутися додому і приречений вічно борознити сім морів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помітили унікальне природне явище — йдеться про місячне гало. Його могли спостерігати мешканці одразу кількох міст.