Танцювали під час вибухів і тривоги на концерті Клавдії Петрівни. Українці в Одесі обурили мережу

Росіяни скерували на Одесу балістику і дрони

В Одесі під час повітряної тривоги, загрози удару балістикою і дронами українці відпочивали на повну на концерті Клавдії Петрині. І це попри те, що вдень Росія поцілила по одеському порту.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що концерт Клавдії Петрівни проходив в Ibiza Beach Club.

"Тим часом така кількість охочих послухати концерт безкоштовно на пляжі біля Ібіці. Людям все одно на балістику", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що на пляжі біля клубу зібралось чимало людей, навіть попри оголошену повітряну тривогу та вибухи. Ба більше, сама виконавиця не зупинила концерт, аби відвідувачі пройшли до укриттів. Вартість квитків стартувала від 900 грн.

Зауважимо, що концерт почався о 19:00 за афішею, а вже о 20:40 в Одесі лунали вибухи, якраз в розпал шоу Клавдії Петрівни.

Однак у мережі також з'явились відео, як під час повітряної тривоги українці на концерті співали гімн України. До того ж на деяких роликах видно, що влаштоване Клавдією Петрівною шоу знімали спеціальні дрони. Програма включала не тільки спів і хореографію, а навіть участь повітряних гімнастів.

Нагадаємо, що вдень 23 травня в Одесі пролунали потужні вибухи. Дві балістичні ракети поцілили в порт, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. І навіть попри цю атаку, українці не припинили веселитись під час тривоги на Ібіці під пісні Клавдії Петрівни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 23 травня Україну атакували російські "шахеди". Вибухи лунали в кількох областях.