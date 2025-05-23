"Шахеди" атакували Україну всю ніч: де чули вибухи, чи є руйнування

Російські дрони штурмували небо над Україною

Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками протягом ночі з 22 на 23 травня. Вибухи лунали у Запорізькій та Київській областях.

Повітряна тривога тривала кілька годин поспіль. Про масштабну атаку безпілотників повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Протягом ночі ворог запускав кілька груп безпілотників з різних напрямків. Дрони фіксували в Київській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій, Миколаївській, Полтавській та Запорізькій областях.

Перші групи "шахедів" росіяни запустили близько 22:00 у середу. Безпілотники рухалися з окупованих територій та з російських Курської і Білгородської областей. О 23:04 групу дронів помітили на півночі Запорізької та сході Дніпропетровської областей.

Близько першої ночі військові попередили про нові групи ударних безпілотників з півдня на Миколаївщину. Також упродовж ночі ворог запускав дрони з Курської області на Сумщину та з Білгородської області на Харківщину. БПЛА рухалися в напрямку Київщини, північного заходу та західних регіонів.

На Київщині працювала протиповітряна оборона. Київська обласна військова адміністрація о 05:17 повідомила про рух ворожих безпілотників у регіоні. Жителям нагадали про заборону фотографувати роботу військових та закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Станом на 05:05 в небі перебувало кілька груп "шахедів" та інших БПЛА. Безпілотники рухалися різними напрямками — з Білгородської області на північ Харківщини, по Сумщині курсом на Чернігівщину, на півночі Київщини курсом на південний захід. Також дрони фіксували південніше Чернівців та на сході Дніпропетровської області.

О 07:11 Повітряні сили оновили інформацію про розташування ворожих безпілотників. Групи "шахедів" перебували в центрі Сумщини, на півночі Чернігівщини, на півночі Київщини та на заході Полтавщини. Деякі дрони рухалися уздовж кордону з Білоруссю в напрямку Житомирщини.

У Полтавській ОВА повідомили, що у Кременчуцькій громаді внаслідок прямого влучання знищено підприємство, пошкоджено 7 приватних домів, одна людина травмована (відмовилася від госпіталізації). Без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів через пошкодження ліній електропередач. "Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії", — написав т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Миколайович КогутВолодимир Когут.

Також стало відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі Івано-Франківської області. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що через падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Підрозділи ДСНС оперативно локалізували пожежу. "Травмованих чи загиблих, на щастя, немає", — додав чиновник.

Повітряна тривога досі триває у низці областей України:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Липецькій області українські дрони підпалили важливе російське підприємство. Російська влада традиційно розповідає казки про "збиття БПЛА" та про "падіння уламків"