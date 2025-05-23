Масований удар по Одесі: є поранений, що відомо про наслідки

Росіяни весь ранок кошмарять Одесу дронами.

В Одесі вранці 23 травня лунали вибухи. Повідомляється, що місто під масованою атакою ворожих безпілотників.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", зранку над Одесою фіксували ворожі розвідувальні дрони. Спочатку чути було вибухи з передмістя, а тепер і у самому місті.

Оновлено. В Одесі після ранкової атаки є постраждалі. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. "У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

У місцевих пабліках пишуть, що дрони видно над Одесою — вони летять доволі низько.

Начальниця департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич закликала батьків не пересуватись разом з дітьми вулицями під час повітряної тривоги. Перша зміна навчатиметься дистанційно.

"Шановні батьки, не пересуваємось вулицями під час загрози з дітьми. Перша зміна дистанційно. Діти, які вже в закладі освіти, перебуватимуть в укриттях. Будь ласка, потрібно пересвідчитись, що зайшла дитина в заклад. Розумію, що це зайве нагадування, але потрібно. Садочки приймуть після відбою, попередьте вихователя, що будете, щоб розрахували їжу", — йдеться у повідомленні.

Крім цілого рою шахедів, в Одесі також додалася загроза балістики. Це вже четверта тривога з 00:00 23 травня.

Оновлено. Відбій повітряної тривоги в Одесі.

Раніше "Телеграф" також писав, що "шахеди" атакували Україну всю ніч. БПЛА рухалися в напрямку Київщини, північного заходу та західних регіонів.