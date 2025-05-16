У Дніпрі пролунали вибухи під час перемовин Росії та України у Туреччині

Росія вдарила балістикою

В Кам'янському районі на Дніпропетровщині та у Дніпрі у п'ятницю, 16 травня, в день прогриміли потужні вибухи. В той час як в Туреччині проходили переговори щодо перемир'я та завершення війни.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними моніторів, на Дніпропетровщину Росія запустила кілька балістичних ракет.

"Повторні вибухи в Кам'янському районі на Дніпропетровщині", — повідомляють місцеві ЗМІ.

Зауважимо, що вибухи пролунали приблизно о 13:20, а зустріч делегацій РФ та України у Стамбулі розпочалася приблизно в той самий час. За даними Повітряних Сил України, загроза балістики фіксувалась зі сходу. Попередньо пуски ракет відбувались з Таганрогу. Ймовірніше, удар завдали ракетами "Іскандер-М".

За словами місцевих, вибухи були настільки сильними, що їх чули навіть у Дніпрі. Водночас після балістичної атаки монітори фіксували над Кам'янський районом розвідувальний БПЛА.

Нагадаємо, що нещодавно в Криму була неспокійна ніч і ранок, вибухи чули в кількох населених пунктах окупованого півострова. Біля Перевального (Сімферопольський район) в результаті нічної атаки загорівся військовий склад, зранку продовжувалась детонація боєприпасів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни запустили по Одесі балістичні ракети з окупованого Криму. За попередньою інформацією, вони полетіли у бік сусіднього Чорноморська.