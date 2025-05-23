Танцевали во время взрывов и тревоги на концерте Клавдии Петровны. Украинцы в Одессе возмутили сеть

Россияне направили на Одессу баллистику и дроны

В Одессе во время воздушной тревоги, угрозы удара баллистикой и дронами украинцы отдыхали по полной на концерте Клавдии Петровны. И это несмотря на то, что днем Россия ударила по одесскому порту.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что концерт Клавдии Петровны проходил в Ibiza Beach Club.

"Между тем, такое количество желающих послушать концерт бесплатно на пляже возле Ибицы. Людям все равно на баллистику", — говорится в сообщении.

На видео видно, что на пляже возле клуба собралось немало людей, даже, несмотря на объявленную воздушную тревогу и взрывы. Более того, сама исполнительница не остановила концерт, чтобы посетители прошли до укрытий. Стоимость билетов стартовала от 900 грн.

Заметим, что концерт начался в 19:00 по афише, а уже в 20:40 в Одессе раздавались взрывы как раз в разгар шоу Клавдии Петровны.

Однако в сети также появилось видео, как во время воздушной тревоги украинцы на концерте пели гимн Украины. К тому же, на некоторых роликах видно, что устроенное Клавдией Петровной шоу снимали специальные дроны. Программа включала не только пение и хореографию, но даже участие воздушных гимнастов.

Напомним, что днем 23 мая в Одессе прогремели мощные взрывы. Две баллистические ракеты попали в порт, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. И даже несмотря на эту атаку, украинцы не перестали веселиться во время тревоги на Ибице под песни Клавдии Петровны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 23 мая Украину атаковали российские "шахеды". Взрывы раздавались в нескольких областях.