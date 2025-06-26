Отримав громадянство Росії і повернувся в Україну. Помер колишній мер Одеси

З ним пов'язано багато цікавих історій

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан. Йому було 83 роки.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвиненко. "Телеграф" розповість, що про нього відомо.

Біографія Руслана Боделана

Руслан Боделан народився 4 квітня 1942 року у Березівці. Закінчив державний педагогічний інститут в Казахстані у Петропавловську та Вищу партійну школу при ЦК Комуністичній партії України. Трудову діяльність почав учителем фізкультури в сільській школі. З 1960-х років почав політичну кар’єру та у 1964 році здобув членство у КПРС. Пройшов шлях від секретаря комітету комсомолу до першого секретаря Одеського обласного комітету партії. З 1990 року очолював Одеську облраду.

Руслан Боделан

Карʼєра

За часи незалежності Боделан був:

січень 1991 – березень 1992 р. – головою Одеського облвиконкому;

22 листопада 1992 року обраний народним депутатом України I-го скликання від Кілійського виборчого округу № 311.

у квітні 1994 року обраний народним депутатом України II-го скликання від Кілійського виборчого округу, № 312.

з липня 1995 року до травня 1998 року був головою Одеської облдержадміністрації;

із серпня 1998 до квітня 2005 року обіймав посаду міського голови Одеси.

У ролі мера Одеси Руслан Борисович очолив низку цікавих ініціатив. Так, у 2000-му році він виступив Головою оргкомітету 10-го ювілейного конкурсу краси "Міс Україна — 2000" (конкурс також відомий як "Міс Міленіум"). Йому й належала ініціатива провести значущу для України подію в Одесі.

Руслан Боделан і Леонід Кучма

Кримінальна справа і російське громадянство

Після зміни влади в Україні 26 квітня 2005 року проти Боделана порушили кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, 5 травня його було оголошено в міжнародний розшук. Але він поїхав до Росії, працював заступником начальника Санкт-Петербурзького міжнародного торгового порту. У січні 2006 року, згідно з даними РФ, Боделан нібито отримав російське громадянство. Проте, у 2010 р. кримінальні справи проти Боделана були закриті та він повернувся до України.

Видання BBC News у 2010 році писало, що серед тих, хто очікував на прибуття авіарейсу — родичі Руслана Боделана, його соратники та друзі. Серед зустрічаючих, очікували і депутата від нині забореної в Україні партії "Партії Регіонів" Вадима Колесніченко.

Поруч пасажирського терміналу Боделану, як писало видання "УНІАН" організували пікет-зустріч представники двох громадських організацій. Учасники акції тримали в руках плакати з написами: "Руслан Борисович, добро пожаловать на нары!", "Аэропорт — СИЗО: дорога хорошая, асфальт уложили, ям нет!".

Писав книжки

У 2010 році вийшла автобіографічна книжка Боделана, "Сповідь", яка була написана в Санкт-Петербурзі.

"Чого було більше в моєму житті: трагедії чи комедії? Важко визначити. Моє життя — трагікомедія. Воно збіглося з великими подіями, що відбулися в країні і в світі. Волею долі я був не тільки спостерігачем, а й учасником цих подій…Усе, що б я не робив, я робив із твердим переконанням у своїй правоті, з вірою у справедливість і чесність людей, із величезним бажанням допомогти людям…",- писав Боделан у передмові.

За словами екс-мера, свого часу йому приписували багато злочинів, і на всі ці звинувачення він відповів у своїй книзі.

А 2016 року Боделан презентував нову книжку — "Вибачте мені, одесити''. Ця книга є другою сповіддю. Вона написана в незвичайній формі сну, в якому відображаються виключно авторські погляди на події, що відбуваються в Україні.

Книга Руслана Боделана

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