Загадково помер молодий актор з "Ліло і Стіч": він став справжньою зіркою картини

Актор помер за невідомих обставин

Пішов із життя відомий гавайський актор Девід Гекілі Кенуї Белл. Нещодавно він зіграв Величезного Гавайського Чувака у новому римейку Disney "Ліло і Стіч", який кидає морозиво під час зустрічі з інопланетянами.

Девід Гекілі Кенуї Белл помер у віці 46 років. Що стало причиною смерті актора наразі невідомо. Трагічну новину повідомила сестра актора Джалін Канані Белл на своїй сторінці у фейсбуці.

"З важким серцем повідомляю, що мій милий, щедрий, талановитий, веселий, блискучий і красивий молодший брат Девід Г. К. Белл проведе сьогоднішній день в компанії нашого Небесного Батька. Я чекала, поки знайдуться слова і думки, щоб належним чином висловити радість людини й Принца Людини, яким він був, але доля підштовхнула мене сьогодні вранці, надіславши заздалегідь запланований інформаційний бюлетень до Дня батька, присвячений вшануванню чоловіків у наших життях", – написала вона.

Помер Девід Гекілі Кенуї Белл, кадр із фільму

Два тижні тому Девід запрошував родину на прем'єру анімаційного фільму "Ліло і Стіч" у Каполей. Він дуже радів, що отримав роль у цій кінороботі та висловлював вдячність команді: "Було неймовірно бачити стільки зірок із нашої гавайської команди. Вони заслуговують на величезне визнання! Дякую режисерам за цей живий світ Ліло і Стіча. До зустрічі, Охана!".

Що відомо про Девіда Гекілі Кенуї Белла

Актор народився у Каймукі на Гавайських островах і навчався у школі Калані. Девід проживав у місцевості Ваймеа округу Кауаї і працював помічником начальника у міжнародному аеропорту Кона у Кеахолі. Він спілкувався англійською, гавайською і місцевим діалектом піджин. Також актор любив грати у кіно і спілкуватися з людьми.

Девід Гекілі Кенуї Белл помер у 46 років, фото з його інстаграм-сторінки

Гекілі Кенуї Белл грав не лише у "Ліло і Стіч", але й серіалах "Магнум, приватний детектив" та "Гаваї 5-0".

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