Получил гражданство России и вернулся в Украину. Умер бывший мэр Одессы
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Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан. Городской головой он пробыл 7 лет.
Об этом сообщил глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко. "Телеграф" расскажет, что о нем известно.
Руслан Боделан родился 4 апреля 1942 года в Березовке. Окончил государственный педагогический институт в Казахстане в Петропавловске и Высшую партийную школу при ЦК Коммунистической партии Украины. Трудовую деятельность начал учителем физкультуры в сельской школе. С 1960-х начал политическую карьеру и в 1964 году получил членство в КПСС. Прошел путь от секретаря комитета комсомола до первого секретаря Одесского областного комитета партии. С 1990 года возглавлял Одесский облсовет.
За время независимости Боделан был:
- январь 1991 – март 1992г. – председателем Одесского облисполкома;
- 22 ноября 1992 избран народным депутатом Украины I-го созыва от Килийского избирательного округа № 311.
- в апреле 1994 года избран народным депутатом Украины II созыва от Килийского избирательного округа, № 312.
- с июля 1995 года по май 1998 года был председателем Одесской облгосадминистрации;
- с августа 1998 по апрель 2005 года занимал должность городского головы Одессы.
После смены власти в Украине 26 апреля 2005 года против Боделана возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц, 5 мая он был объявлен в международный розыск. Но он бежал в Россию, работал заместителем начальника Санкт-Петербургского международного торгового порта. В январе 2006 года, согласно официальным данным России, Боделан получил российское гражданство. Однако в 2010 г. уголовные дела против Боделана были закрыты и он якобы вернулся в Украину.
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