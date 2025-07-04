Квартиру з душком СРСР здають у Львові за космічною ціною

За такі гроші є варіанти цікавіше, вважає автор відео

Зняти квартиру у Львові пропонують трьом студентам. Житло не має належних умов, а оренда коштує дорого.

Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі Реальний Львів. Автор зняв відео з фотографіями квартири та розповів, що там не так.

Перше, що кидається в очі — пропозиція однокімнатної квартири не для однієї людини. Вона знаходиться у старому будинку.

Ремонт у помешканні старий: шпалери на стінах рожевого кольору мають дірки та плями, ліжко без матрацу, одна шафа, кухня також у жахливому стані.

"Мені цікаво, як дві-три особи мають ділити шафу. Невже не можна було наклеїти нормальні наліпки на холодильник", — акцентує автор.

За це помешкання власники хочуть отримати 11 тисяч гривень. У вартість не входить оплата комунальних послуг, тому студентам, які там проживатимуть доведеться платити окремо.

Що цікаво, у вбиральні ситуація не гірша. Автор відео каже, що техніка стара, а у ванній можна набрати теплої води та подумати, навіщо таку квартиру знімати.

Він також акцентував на тому, що за такі гроші є більш цікаві пропозиції.

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