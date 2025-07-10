Всюду грибок, а потолок вот-вот упадет: в Одессе продают руины за немалую сумму (фото)

Здесь нет никаких удобств и коммуникаций

На рынке недвижимости Одессы появилось необычное предложение – квартира на земле с отдельным входом и присадкой. Это не просто квартира, а настоящая перспектива для тех, кто мечтает о частном жилье.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи.

Общая площадь объекта составляет 34 м², и расположен он на первом этаже одноэтажного здания.

Вид двора

Продавец даже отмечает, что можно достроить второй этаж, а также подчеркивает наличие палисадника и удобное расположение буквально в нескольких минутах от центра Одессы. Расположенный дом в Приморском районе:

Место расположения дома

Однако состояние жилья – аварийное. Согласно описанию и фото, квартира находится в полном упадке. Стены — ободранные, местами виден кирпич, штукатурка — усыпана, а следы плесени и влаги свидетельствуют о серьезных проблемах с гидроизоляцией.

Вид квартиры изнутри

Потолок — потрескавшийся, кое-где частично обрушился, открывая балки перекрытия. Пол — неровный, с провалами, а в некоторых комнатах осталась старая деревянная основа, давно потерявшая свою функциональность.

Вид квартиры изнутри

Вид квартиры изнутри

Вид квартиры изнутри

Вид квартиры изнутри

В объявлении указано, что санузел отсутствует, отопление твердотопливное, а коммуникации есть только "во дворе", то есть фактически подключение воды, электричества или канализации новому владельцу придется решать самостоятельно. Окна – изношенные деревянные рамы, некоторые стекла разбиты или сильно загрязнены.

Вид квартиры изнутри

Вдобавок — заброшенный двор, нуждающийся в тщательном благоустройстве.

И хотя квартира оценена в 418 386 грн (ориентировочно $10 000), реальный объем вложений на восстановление может быть в несколько раз больше.

Схема квартиры

Впрочем, для инвестора или мастера "с золотыми руками" это действительно может быть перспектива: свое жилье в центре города с землей под ногами и потенциалом для расширения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хаджибейском районе Одессы выставили на продажу квартиру, в которой есть раздельный санузел и необходимая мебель. Однако, стоит заметить, что квартира нуждается в капитальном ремонте.