Доглянутий будинок за копійки. На узбережжі Чорного моря здають житло

Без нюансу не обійшлось

В Україні в курортних містах та населених пунктах не так вже і багато будинків для відпочинку, які можна орендувати за доступною ціною. До прикладу, в Затоці Одеської області здається будинок за 500 грн з людини.

Відповідне оголошення розмішено на порталі з оренди житла. Зазначається, що житло розташоване за три хвилини від моря.

"Відпочинок для поціновувачів спокою, усамітнення та комфорту, подалі від галасу міст та його жителів. Окремий будиночок зі своїм подвір'ям в трьох хвилинах до моря", — йдеться в оголошенні.

Оголошення з оренди

На фото зображено кілька будинків, які знаходяться на одній території з досить просторим подвір'ям. У будинку може проживати до чотирьох осіб. В холодну пору приміщення опалюються за допомогою кондиціонерів та системи теплої підлоги. Гаряча вода цілодобово.

"Створені всі умови для комфорту відпочиваючих, безкоштовна парковка, окремий двір, свій мангал. В кімнатах: опалення, кондиціонер, супутникове телебачення, холодильник, санвузол, душ, гаряча і холодна вода цілодобово, постільна білизна", — додає власник.

Однак будинки не здаються людям з тваринами та галасливим компаніям. Одна доба оренди з людини становить 500 грн, однак будинок вільний лише після 27 серпня.

Спальня в будинку

Кухня в будинку

Нагадаємо, в Одесі продають квартиру з неприємним сюрпризом за копійки майже в центрі міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, де знайти дешеве житло неподалік Одеси.