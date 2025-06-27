Відпочинок в Одесі 2025: як провести відпустку біля моря не за всі гроші світу

Відпочинок в Одесі до 1000 грн на день можливий

Кажуть, в Одесі відпочивати, дорожче, ніж у на топ-курортах світу. Насправді це залежить від ваших потреб і побажань. Відпочинок в Одесі у 2025 році може бути цілком доступним, якщо знати правильні місця та секрети економії.

Попри воєнний стан, місто продовжує приймати туристів на своїх пляжах та пропонує варіанти проживання на будь-який бюджет. Ціни на житло, харчування та розваги залишаються нижчими за європейські курорти, а безкоштовних локацій для відпочинку є чимало. "Телеграф" розповість, як організувати бюджетний відпочинок у перлині Чорного моря.

Які пляжі Одеси відкриті у 2025 році

Станом на 5 червня 2025 року в Одеській області було офіційно дозволено відвідування лише 12 пляжів. Решта узбережжя залишається закритою через мінну небезпеку та воєнний стан.

Відкриті пляжі в Одесі:

"Дельфін" (дві ділянки між траверсами №12-13)

"Буфет на Малому Фонтані"

"Великофонтанський"

"Аркадія" і "Курортний" (кілька ділянок)

"Чайка" (дві ділянки)

Пляж "Дельфін", Одеса

В інших містах області:

Чорноморськ: Центральний міський пляж (вул. Пляжна, 15)

село Приморське: ділянка 600 м

Усі відкриті пляжі працюють з 8:00 до 20:00 та закриваються під час повітряних тривог. На кожному обладнані укриття, рятувальні пости та щоденно проводиться обстеження акваторії водолазами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді відбувається з пляжами в Одесі та області.

Житло: де зупинитися недорого

Найдешевший варіант розміщення в Одесі обійдеться від 300-350 грн за ніч з людини. Зазвичай це кімнати у приватних будинках чи спеціально обладнаних для туристів приміщеннях або ж ліжко-місця у хостелах.

Бюджетні варіанти проживання в Одесі

Варіанти з подобовою оплатою

Так виглядає кімната в приватному будинку

В таких кімнатах є мінімально необхідний набір речей — ліжко, стілець, стіл (правда, не завжди), білизна для ліжка і, можливо, ще якісь не надто важливі речі. Звісно, кухня загальна для всіх, як і вбиральня чи душова.

Загальна кухня

Ванна кімната

Іноді трапляються навіть варіанти за 200-250 гривень за ніч. Але це уже для геть невибагливих!

Дешевші варіанти

Однокімнатні квартири в Приморському та Київському районах здають за ціною від 12 тисяч гривень на місяць, але подобова оренда стартує від 600-800 грн за добу. Перевага — ви будете жити без незнайомих людей на кухні чи у сусідній кімнаті (а у випадку з хостелом — на сусідньому ліжку).

Вартість подобової аренди квартир в Одесі

Житло можна винайняти за 600-800 грн

Приватний сектор на околицях Одеси пропонує кімнати від 300-500 грн за добу. Ось кілька популярних районів з не надто високими цінами:

Лузанівка — від 300-400 грн/доба (5 хвилин до пляжу)

— від 300-400 грн/доба (5 хвилин до пляжу) Чорноморка — від 350-450 грн/доба

— від 350-450 грн/доба Крижанівка — від 400-500 грн/доба

Чорноморка, Лузанівка, Крижанівка на карті

У передмісті — Чорноморськ, Кароліно-Бугаз, Затока — кімнати коштують від 400-600 грн за добу. Чорноморськ (колишній Іллічівськ) розташований за 20 км від Одеси і має власні пляжі та розвинену інфраструктуру з регулярним транспортним сполученням.

Оренда житла в Чорноморську

Подобова оренда в Кароліно-Бугаз

Ціни на житло в Затоці

Пляж у Чорноморську

Чорноморськ, Кароліно-Бугаз, Затока на карті

Кароліно-Бугаз знаходиться на унікальній косі між Чорним морем та Дністровським лиманом, де можна купатися в обох водоймах та користуватися лікувальними грязями.

Затока

Затока — популярне село-курорт за 40 км від Одеси на березі Дністровського лимана, відоме піщаними пляжами та термальними джерелами. Усі ці локації пропонують спокійнішу альтернативу шумній Одесі за значно нижчими цінами на проживання.

До слова, раніше ми писали, скільки коштує відпочити під Одесою у 2025 році. "Телеграф" розповідав про село Курортне в Одеській області.

Транспорт: доступні поїздки містом

Міський транспорт Одеси залишається відносно бюджетним способом пересування. Проїзд у трамваях та тролейбусах коштує 15 грн за поїздку. Ціна на маршрутку — 20 грн у місті та 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги. А от поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Громадський транспорт, Одеса

До передмістя можна дістатися електричками або маршрутками за 60-100 грн в один бік. З одного боку — житло у передмісті можна винайняти за помірну ціну і з прийнятними умовами, з іншого — дорога обійдеться дорожче.

Харчування: що і де поїсти недорого

Одеса славиться своєю кулінарною традицією та розмаїттям закладів харчування. Від легендарного ринку "Привоз" з доступними цінами на свіжі продукти до затишних кафе на Дерибасівській — місто пропонує варіанти для будь-якого бюджету.

Ринок "Привоз" в Одесі

Туристи можуть обрати між самостійним приготуванням їжі, використовуючи продукти з місцевих ринків, або відвідуванням народних закладів з традиційною одеською кухнею. Наприклад, овочевий салат у ресторанчику неподалік пляжу коштує в середньому від 90 до 135 грн, овочі з м'ясом – 160-235 грн.

За розумні гроші поїсти можна в таких місцях: "Гамбрінус" (пивний ресторан), "Компот" (домашня кухня, сніданки від 150 грн), "Гриль по-одеськи" (стритфуд) та "Пузата Хата" (їдальня самообслуговування). Ці заклади рекомендують відвідувачі.

Популярний заклад серед відвідувачів

Пивний дім "Гамбрінус"

Меню закладу "Гамбрінус"

А от у передмісті обід у їдальнях обійдеться в середньому від 120-150 грн. Приміром, у Чорноморську в буфеті-Їдальня "Чорнослив" (CityBUFFET) можна поїсти першого за 62 — 99 грн.

Буфет-Їдальня "Чорнослив", меню перших страв

Безкоштовні розваги та пляжі

Більшість пляжів в Одесі залишаються безкоштовними для входу. Наприклад, Ланжерон, Аркадія, 13-та станція Великого Фонтану — за відпочинок на піску платити не потрібно, платними є лише шезлонги чи парасольки. Причому варітсть шезлонгів починається від 200 грн, за парасольку потрібно викласти від 100 грн.

Також у місті є чимало безкоштовних пам’яток — Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, пам’ятник Дюку де Рішельє, парк Шевченка чи парк Перемоги. Вхід до цих локацій вільний, тому прогулянки ними не потребують додаткових витрат.

Потьомкінські сходи, Одеса

Приморський бульвар

Безпека та повітряні тривоги

Попри привабливість узбережжя, Одеса та Одеська область залишається зоною підвищеної небезпеки. Місто регулярно потерпає від ракетних обстрілів та дронових атак, тому туристам слід уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

"Зуби дракона" на пляжі у Чорноморську

Відпочиваючи біля моря, важливо знати розташування найближчих укриттів і не ігнорувати повідомлення від місцевої влади. Перед поїздкою варто перевірити актуальну ситуацію у регіоні через офіційні джерела або застосунок "Повітряна тривога".

Висновки

Ціни у червні 2025 року зросли порівняно з минулим сезоном, але залишаються доступними для туристів, які планують бюджетну відпустку. Перед бронюванням житла варто звертати увагу на відгуки й уточнювати умови, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Додатково варто закласти витрати на транспорт, якщо обирати житло за межами міста.

Бюджетний відпочинок в Одесі цілком реальний за умови планування та вибору економних варіантів. Місто пропонує достатньо можливостей для недорогого, але якісного відпочинку на березі Чорного моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як дешевше дістатися до Одеси з Києва, Харкова та Львова. До Одеси можна легко дістатися практично звідусіль.