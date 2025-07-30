У морі так просто не викупатися: нова напасть спіткала пляжі Одеси (відео)

Чорне море стало "зеленим"

Хоча погода в Одесі 30 липня була підходящою для того, щоб провести вільний час біля води, проте в деяких місцях лише екстремали ризикнули б це зробити. Все тому, що вода зацвіла, а на узбережжя викинулу велика кількість водоростей.

Відповідним відеозаписом поділився місцевий telegram-канал "Ху**а Одеса". У повідомленні не зазначено, де було знято кадри, але у коментарях говорять, що це на пляжі у Фонтанці.

На короткому ролику помітно, як чоловік і жінка озброївшись вилами, намагаються "пробити" собі шлях до води. Однак водоростей було настільки багато, що авторка відео порівняла їхню роботу зі спробою зробити ополонку для купання.

Користувачі мережі стверджують, що бажання лізти у воду відпадає не лише через водорості, а й через сильний сморід, яким супроводжується їхнє гниття. Втім, як зрозуміло з відео, деяких людей це навіть не зупинило.

Варто зазначити, що подібне явище у місті спостерігається влітку останніми роками досить часто. З природних причин стрімке розмноження зелених водоростей відбувається в умовах, коли є багато опадів та висока температура.

Однак це може відбуватися, якщо в море потрапила велика кількість поживних речовин, наприклад зі стічних вод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Одесі можна купатися і скільки коштує відпочинок на кілька днів.