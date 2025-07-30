В море так просто не искупаться: новая напасть настигла пляжи Одессы (видео)

Черное море стало "зеленым"

Хотя погода в Одессе 30 июля была подходящей для того, чтобы провести свободное время у воды, однако в некоторых местах лишь экстремалы рискнули бы это сделать. Все потому, что вода зацвела, а на побережье выбросило большое количество водорослей.

Соответствующей видеозаписью поделился местный telegram-канал "Ху**ая Одесса". В сообщении не указано, где были сняты кадры, но в комментариях отметили, что это на пляже в Фонтанке.

На коротком ролике заметно, как мужчина и женщина вооружившись вилами пытаются проделать себе путь к воде. Однако водорослей настолько много, что автор видео сравнила их работу с попыткой сделать прорубь для купания.

Пользователи сети утверждают, что желание лезть в воду отпадает не только из-за водорослей, но и из-за сильной вони, которой сопровождается их гниение. Впрочем, как понятно с видео, некоторых людей даже это не остановило.

Стоит отметить, что подобное явление в городе наблюдается летом в последние годы весьма часто. По естественным причинам стремительное размножение зеленых водорослей происходит в условиях, когда есть много осадков и высокая температура.

Однако это может происходить, если в море попало большое количество питательных веществ, например, из сточных вод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Одессе можно купаться, и сколько стоит отдых на несколько дней.