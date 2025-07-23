То зелена, то червона. Колір водойми на Івано-Франківщині перетворюється на веселку (відео)

Купання у водоймах з брудною або каламутною водою становить небезпеку

В Івано-Франківській області щось дивне відбувається з водоймами. Потічок у Вовчинці в травні 2025 року мав червоний колір, а у Коломиї — зелений.

Про це повідомили у місцевих пабліках. Жителі кажуть, що потічок у Коломиї знаходиться поруч з житловим будинком.

Натомість авторка відео не знає, чому вода має такий зелений колір. Що цікаво, це не схоже на цвітіння води, адже у таких водоймах швидка течія.

Варто додати, що така ситуація відбувається не вперше. У місцевих телеграм-каналах писали, у травні у Вовчинці вода була червоного кольору. Про причину не повідомляли, але вода була схожа на кров, яку розмішали з водою.

Вовчинець

Варто зазначити, що не рекомендується набирати воду для пиття з потічків, струмків та інших відкритих водойм, оскільки вона може містити шкідливі бактерії, віруси та паразитів. Купання у водоймах з брудною або каламутною водою також становить небезпеку для здоров'я, адже може призвести до шкірних захворювань та інфекцій.

Слід додати, що така ситуація з українськими водоймами відбувається не вперше. Нещодавно забруднення води помітили у Кременчуцькому водосховищі. Деталі читайте в матеріалі за посиланням.