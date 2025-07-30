Смачно поїсти, погуляти і покупатись. Скільки коштує відпочити в Одесі за три дні (відео)

Не всі пляжі комфортні для відпочинку

Відпочити в Одесі на три дні можна за чималі гроші, але вражень і емоцій буде вдосталь. Про яку суму йдеться?

Дівчина у ТікТок поділилися досвідом відпочинку на узбережжі Чорного моря та розповіла про витрати на тридобовий вікенд. За їхніми підрахунками, поїздка обійшлася у відносно невелику суму.

Подорож до Одеси почалася з переїзду потягом з Харкова. Квиток на одну людину коштував близько 700 гривень. У готелі дівчат поселили раніше стандартного часу за додаткову плату у розмірі 200 гривень.

Який саме номер вони обрали невідомо. Але проживання у стандартних апартаментах за три ночі, наприклад, у серпні, коштує від 11 тисяч гривень.

У перший день відпочинку дівчата відвідали пляж "Лагуна". Оренда шезлонгів для засмагання обійшлася у 400 гривень, проте цей пляж має недолік.

За словами, авторки відео, там незручний захід у море через гострі та великі камені.

Ввечері вони прогулялися історичним центром, територією біля Одеського оперного театру та відвідали знамениті Потьомкінські сходи.

Оперний театр Одеса

Потьомкінські сходи в Одесі

Другий день вони провели на іншому пляжі біля ресторану "Лакамбала". Цей пляж вразив їх атмосферою, прозорою та чистою водою. Поряд розташовані заклади, де можна смачно поїсти та відпочити.

Третій день дівчата присвятили прогулянкам містом в районі Аркадії, досліджуючи місцеві визначні місця та атмосферу курортного району.

Яка вартість відпочинку

Авторка відео запитала у підписників, скільки коштував відпочинок. У коментарях українці припустили, що відпочинок обійшовся у 8 тисяч гривень. Інші писали, що це мало і в Одесу треба брати від 15 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, де відпочити в Одесі та області та де дійсно можна купатися.