Ціни майже не "кусаються"? Де відпочити в Одесі та області та де дійсно можна купатися

Ціни зросли, але курорти працюють попри війну

Українці не відмовляються від відпочинку на морі навіть під час війни. На курортах Одещини цього літа можна знайти житло від 200 гривень за ніч у приватному секторі до розкішних номерів за 6 тисяч гривень.

Загалом в Одеській області відкрито 32 пляжі, які влада перевірила на безпеку. "Телеграф" дізнався, де найдешевше відпочити біля моря та як дістатися до популярних курортів.

Які пляжі офіційно відкрито

Станом на липень 2025 року в Одесі та області офіційно відкрито 32 пляжні зони, які отримали статус "відносно безпечно для купання та відпочинку". Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Серед останніх відкритих локацій — одеські пляжі Red Line, "Портофіно" та "Курортний" на 14-й станції Великого Фонтану, а також популярні "Дельфін", "Аркадія", "Ланжерон" та Центральний пляж у Чорноморську.

Пляж Red Line, Одеса

Вид на пляж Red Line

Пляж "Портофіно", Одеса

Зона відпочинку на пляжі "Портофіно"

Пляж "Курортний", Одеса

Усі локації мають укриття, проведено розмінування суші та води, встановлено захисні сітки та інформаційні таблички. Загалом у області працює 30 пляжів в Одесі та по одному в Чорноморську і селищі Приморському Ізмаїльського району. Під час повітряної тривоги перебування на узбережжі заборонено.

Центральний пляж, Чорноморськ

Пляж у Приморському

Де найдешевше відпочити на морі

За даними порталів з бронювання житла та офіційних сайтів готелів, вартість проживання в курортних зонах Одеської області коливається від бюджетних 150 гривень до преміальних 6000 гривень за добу. Найвищі ціни традиційно встановлені в липні та серпні.

Найбюджетніші курорти Одещини — Росєйка, Катранка, Лебедівка, Сичавка та Кароліно-Бугаз. Тут можна зняти кімнату від 200 гривень з особи на добу.

Кароліно-Бугаз на карті

Ціни у Кароліно-Бугас, кімнати розраховані на 2-4 осіб

Так виглядають найдешевші варіанти

У селі Курортне приватний сектор пропонує житло від 150 гривень за ніч з людини без зручностей або від 300-600 гривень з усіма зручностями. Готелі біля моря в Курортному пропонують розміщення за 200-500 гривень з особи.

Кімнати подобово у Курортному

У Грибівці, яка розташована за 30 кілометрів від Одеси, двомісний номер економкласу коштує від 500 гривень, стандарт — від 1000 гривень, а люкс — від 1400 гривень за добу. Але це, звісно, не межа — є номери і за більші гроші.

Вартість житла у Грибівці

Так виглядає житло за 600 грн за добу

Спільна вітальня для двох кімнат

Ванна у номері

Ціни за житло у Грибівці сягають 4500 грн на добу

За двоповерховий котедж практично на пляжі доведеться викласти уже 4500 на добу. За ці гроші ви будете жити практично на морі.

В котеджі є все необхідне

Так виглядає вітальня в котеджі за 4500 грн на добу

Затока — найпопулярніший курорт Одещини

Затока залишається найвідвідуванішим морським курортом України. Селище розташоване на вузькій піщаній косі між Чорним морем та Дністровським лиманом. Тут можна купатися як у морі, так і в прісному лимані, який прогрівається швидше.

Затока на карті

Ціни в Затоці варіюються від 400-600 гривень за добу в приватному секторі до кількох тисяч у готелях першої лінії від моря. Курорт має розвинену інфраструктуру з численними кафе, барами, дитячими атракціонами та водними розвагами.

Ціни на житло у Затоці

Варіантів чимало

Вартість проживання у цьому будинку - 500 грн за людини за добу

Так виглядає спальня

Є власна кухня

На подвір'ї - обідня зона

Ціни у готелях першої лінії - від 1000-1400 грн за добу і вище

Скільки коштує житло в самій Одесі

В обласному центрі ціни значно вищі. Місце в хостелі обійдеться від 150 гривень з особи, двомісний стандартний номер — від 500 гривень, а люкс — від 1200 гривень за добу. Однокімнатну квартиру з кухнею можна зняти від 700 гривень.

Ціни за ніч з людини у хостелах Одеси

Так виглядає кімната у хостелі

Вартість оренди квартир в Одесі

У престижних районах Одеси, таких як Приморський та Аркадія, ціни значно вищі через близькість до моря. Тут однокімнатні апартаменти коштують від 1100 до 2500 гривень за добу, а житло преміум-класу з басейном може досягати 3000-6000 гривень за ніч.

Ватрість оренди квартир стартує від 1100 грн за добу

Як дістатися до курортів

Поїздом з Києва до Одеси можна доїхати за 650-800 гривень у купе або 450-550 гривень в Інтерсіті+. Квитки радять бронювати заздалегідь через високий попит.

Квиток на потяг з Києва до Одеси на 2 серпня вартує 791 грн

До курортних селищ з Одеси їздять автобуси та маршрутки. Наприклад, до Курортного з автостанції "Привоз" відправляються автобуси двічі на день.

З інших міст України до Одеси також курсують поїзди та регулярні автобуси. Власним транспортом можна дістатися всіма основними трасами — через Київ, Дніпро або Миколаїв.

Квиток на потяг зі Львова до Одеси на 1 серпня вартує 932 грн

Особливості сезону-2025

Через воєнний стан повноцінного курортного сезону, як до війни, немає. Однак багато баз відпочинку мають басейни, тому відпочинок можливий навіть при обмеженнях щодо купання в морі.

Найпопулярні курорти — Затока, Сергіївка та Грибівка — зберегли розвинену інфраструктуру. Тут працюють кафе, бари, дитячі майданчики та водні розваги. Власники готелів радять уточнювати актуальні ціни та умови безпосередньо перед бронюванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що море в Одесі стало дуже холодним у розпал літа. Зате вода тепер дуже чиста.